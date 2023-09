En México hay muchas fechas especiales y conmemorativas que son esperadas con gran expectativa entre los ciudadanos de dicho país. Sin embargo, no hay ninguna como el Día de la Independencia, a celebrarse el próximo sábado 16 de septiembre. En este contexto, hay mucha especulación y dudas sobre cuánto deben pagarle a las personas que trabajen en este día. Si perteneces a este grupo, y tampoco tienes mucha certeza sobre esto, a continuación, te vamos a responder dicha pregunta.

Festivo 16 de septiembre en México: cuánto deben pagarme si trabajo el Día de la Independencia 2023

En primer lugar, es necesario aclarar que, el viernes 15 de septiembre, tanto las clases como el trabajo será normal. Es decir, no habrá pago doble por laborar ese día, ya que no se considera ni festivo ni descanso obligatorio. Sin embargo, hay casos en los que el jefe por voluntad propia decide entregar medio día libre. Es importante que tengas en cuenta esto para que no se produzcan confusiones.

No obstante, el 16 de septiembre sí es festivo por el Día de la Independencia. Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 75, si tu patrón te exige trabajar en esta fecha, está en la obligación de entregarte un pago extra. Por lo tanto, si este fuera tu caso, deberán abonarte un pago doble teniendo en cuenta tu ganancia diaria.

¿Qué días son de descanso obligatorio en 2023 según la Ley Federal del Trabajo en México?

1 de enero.

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.

1 de mayo.

16 de septiembre por la Independencia de México.

Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.

25 de diciembre.

Mejores frases por la Independencia de México

¡Viva México! En este día histórico, recordamos con orgullo a nuestros héroes y celebramos la libertad que tanto valoraron.

Que el espíritu de independencia ilumine nuestro camino y nos inspire a ser mejores ciudadanos cada día.

Hoy celebramos la valentía y el sacrificio de aquellos que nos dieron la libertad. ¡Viva la Independencia de México!

En este día especial, unámonos como mexicanos para gritar al unísono: ¡Viva México!

La independencia es un legado que debemos proteger y honrar. ¡Feliz Día de la Independencia!

Recordemos que la independencia es un compromiso constante. ¡Sigamos construyendo un México más fuerte y justo!

En este 15 de septiembre, celebremos nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra libertad.

La historia nos enseña que el valor y la unidad pueden lograr grandes cambios. ¡Viva México y su independencia!

Hoy más que nunca, reafirmemos nuestro compromiso con la justicia y la igualdad en honor a nuestros héroes.

Que el orgullo de ser mexicano brille en nuestros corazones hoy y siempre. ¡Feliz Día de la Independencia, México!

Poema a México

Según México Desconocido, estos son dos de los poemas más importantes dedicados a dicha nación.

Eduardo Zambrano/ Poema sobre el Valle de Oaxaca

Ni la vieja gloria de los maravillosos imperios se ha salvado. Ni el orgullo de las catedrales, ni siquiera el remanso de la fe en los monasterios compiten con esa otra arquitectura de cerros y nubes en el Valle de Oaxaca.

El tiempo gasta la dura piedra y se desmorona la realidad. El viento no dice palabra, pero los follajes de los grandes árboles parecen conversar aún con las nubes. En estas tierras es evidente que solo los sueños perduran.

Salvador Novo / A la Ciudad de México

¡México! ¡Capital! ¡La populosa ciudad donde orgullosa ostenta Flora su vergel más lindo!¡No os extrañe si yo por ella brindo, que es mi ciudad natal, donde he nacido, donde la luz del sol he conocido!

