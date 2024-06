¡Excelentes noticias para ARMY y los fans del K-pop ! Kim Seokjin, el integrante mayor de BTS , está cerca de terminar oficialmente su servicio militar en Corea del Sur. El carismático Jin anunció su ingreso a la vida militar a finales del 2022, siendo el primer miembro de la agrupación en cumplir con su obligación civil para con su país. Su ingreso oficial fue el 12 de diciembre del 2022 (en algunos países 13) y se inserción al Ejército se dio en el centro de entrenamiento de reclutas de la 5ª División de Infantería en el condado de Yeoncheon de la provincia de Gyeonggi. Tras mostrar sus fotos con el nuevo look rapado, se hicieron públicas las fotos de la emotiva despedida de sus compañeros de banda.

Jin fue despedido por los miembros de su banda para ingresar al servicio militar en 2022 (Foto: BIGHIT)

Por otro lado, el joven cantante y modelo previo a su enlistamiento oficial viajó a Argentina a presentarse sorpresivamente en el concierto de Coldplay (un 28 de octubre del 2022). En este show dedicó a las fans su última canción “Astronaut”, siendo esta la perfecta despedida para ARMY. Aquí puedes revivir el momento:

En las siguientes líneas te contamos más de su recorrido en el Ejército, la baja oficial y su eventual salida de la milicia surcoreana.

¿Cuándo finaliza el servicio militar de Jin de BTS?

Como indicamos el ingreso un 12 o 13 de diciembre del 2022 y se le daría la baja oficial (así se llama a la ceremonia de finalización del servicio militar) este 12 de junio del 2024 . Una fecha más que especial para ARMY, a puertas del aniversario número 11 de BTS, el famoso FESTA y una serie de actividades que suelen planear para el fandom y la agrupación.

Jin y su desempeño en el Ejército

Al igual que todo ciudadano surcoreano inició con un entrenamiento básico como parte del servicio militar. Allí desempeñó la función de aprendiz de comandante por elección de sus compañeros. En la ceremonia de graduación, recibió del comandante de la división la insignia de rango de soldado representante junto con la bandera de Corea del Sur.

Según Star News. el siguiente paso que Jin dio en la milicia fue como instructor asistente siendo considerado soldado raso y teniendo como función principal guiar a los próximos novatos. El ídol se encargaba de dirigir la capacitación de los jóvenes que ingresaban al campo y otros asuntos relacionados.

Así lució la primera ceremonia de Jin:

Así marcó su inicio en el Ejército y su progreso a lo largo del 2023, para finales del mismo año el idol había logrado destacar y mostrar un gran desempeño como soldado. Por lo cual fue ascendido al ingresar a la última etapa de su entrenamiento militar. Lo novedoso fue que el intérprete de “Tuna” obtuvo el rango de Sargento antes de lo previsto, lo cual se hizo noticia rapidamente alrededor del mundo del K-pop y desde luego, enorgulleció a su base de fans.

Este fue el mensaje compartido por Jin, agradeciendo a army por sus saludos de cumpleaños (4 de diciembre) y por su ascenso:

Jin de BTS anuncia su ascenso en el Ejército y agradece al army por sus deseos de cumpleaños | Foto: weverse

Traducción:

“Hola, soy Jin

Muchas gracias por desearme un feliz cumpleaños. Siempre he disfrutado los en vivo con army en mis cumpleaños, desafortunadamente este año no es posible y eso es descorazonador. A pesar de que no pueden estar en persona conmigo, sepan que están conmigo en mi corazón.

Ya se cumplió un año desde que me uní al servicio militar. Todavía queda mucho tiempo pero estoy emocionado de al menos pasar un poco de tiempo con ustedes. Ah, y los otros miembros también se unirán al ejército jajaja voy a llorar pero espero que el tiempo pase rápido y podamos disfrutar de buenos momentos junto a los chicos y a ARMY.

Muchas gracias nuevamente por desearme un feliz cumpleaños. Volveré pronto.

Actualmente soy sargento KIm Seok Jin luego de un ascenso (antes de lo esperado) gracias a mi desempeño a lo largo de mi carrera militar. (Esto es importante).”

¿Qué hará Jin tras salir del servicio militar?

Todo parece indicar que ni bien se le de la baja oficial el 12 de junio, al otro día (13 de junio) ya tendría un evento público. El cantante de 31 años liderará un evento especial con el motivo de su regreso a los reflectores y a la industria musical.

Desde luego, ARMY tiene altas expectativas al respecto por la celebración del FESTA 2024, el gran evento anual que conmemora y celebra el aniversario de Bangtan. Los tickets para dicho evento se conseguían por medio de un sorteo que HYBE (el conglomerado representante de BTS) habilitó entre los fanáticos que comprarán a través de WeVerse unos álbums en específico.

¿Quién es el próximo miembro de BTS en salir del servicio militar?

Según las fechas de enlistamiento y el orden con el que ingresaron, el próximo en cumplir con el servicio militar es J-Hope, quien ingresó un 18 de abril del 2023 y estaría siendo dado de baja el 17 u 18 de octubre del 2024.

¿Cuánto tiempo dura el servicio militar en Corea del Sur?

El servicio militar en Corea del Sur es de 18 meses. En caso no cumplas con las condiciones adecuadas para servir en el Ejército, se procede realizar labores como trabajador público como es el caso de Suga, quien servirá por un periodo de 21 meses.

¿Cuándo vuelve BTS del servicio militar?

Según lo señalado por BigHitMusic, BTS regresará para algún punto del 2025, ya que; primero deberán completar su servicio militar.

BTS: Fechas de ingreso y salida del servicio militar

Seok Jin se enlistó al ejército el 12 de diciembre del 2022 y se le daría de baja el 12 de junio del 2024

Jung Hoseok (J-Hope) se enlistó al ejército el 18 de abril del 2023 y se le daría de baja el 17 de octubre del 2024

Suga se enlistará al ejército el 22 de septiembre del 2023 y se le daría de baja el 21 de junio del 2025

RM y V se enlistaron el 10 de diciembre del 2023 y se les daría de baja el 10 de junio del 2025

Jimin y Jungkook se enlistaron el 12 de diciembre del 2023 y se les daría de baja el 12 de junio del 2025

Astronaut

Astronaut, fue el exitoso solo single de Jin previo a su ingreso al Ejército. Una canción emotiva que Jin aprovechó en lanzar digitalmente, junto a ello se estrenó un MV, que compartimos a continuación: