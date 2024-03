Este sábado 2 de marzo se llevó a cabo la ceremonia anual en la que la plataforma de streaming Crunchyroll premia a los mejores animes del año a lo largo de 32 categorías. Entre ellas también se incluyen premios para las bandas sonoras de las producciones, sus personajes y también para los actores que prestan sus voces para darles vida.

Jujutsu Kaisen arrasó en los Crunchyroll Anime Awards 2024

Más de cien jueces expertos de la industria del anime y fanáticos de todo el mundo expresaron sus votos y eligieron a Jujutsu Kaisen como Anime del Año 2024. De esta forma, se llevó el galardón más grande de la ceremonia, superando a otros grandes estrenos, como BOCCHI THE ROCK!, Chainsaw Man, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Arco de la Aldea de los Herreros, OSHI NO KO y VINLAND SAGA.

Jujutsu Kaisen se corona Anime del Año 2024 en Crunchyroll Anime Awards | Foto; crunchyroll

Pero eso no fue todo, sino que la producción también se alzó como ganadora en varias otras categorías entre las que se encuentran Mejor Diseño de Personajes, Mejor Director, Mejor Cinematografía, Mejor Acción, Mejor Personaje Secundario, Mejor Opening, Mejor Ending y Mejor Interpretación de Voz en japonés, portugués y francés.

La segunda temporada del anime en cuestión se estrenó el 6 de julio del 2023 y se emitió hasta el capítulo 47 el 28 de diciembre del año pasado. A lo largo de todas sus transmisiones logró cautivar a los espectadores, logrando llevarse los premios de 11 de las 32 categorías.

Lista de ganadores de Crunchyroll Anime Awards 2024

Lo mejor de Crunchyroll Anime Awards 2024 | Foto: Diseño

Mejor Serie de Larga Duración: One Piece

One Piece Mejor Serie Nueva: Chainsaw Man

Chainsaw Man Mejor Película: Suzume

Suzume Mejor Anime Original: Buddy Daddies

Buddy Daddies Mejor Animación: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Arco de la Aldea de los Herreros

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Arco de la Aldea de los Herreros Mejor Dirección de Arte: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Arco de la Aldea de los Herreros

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Arco de la Aldea de los Herreros Mejor Romance: Horimiya: The Missing Pieces

Horimiya: The Missing Pieces Mejor Comedia: SPY x FAMILY

SPY x FAMILY Mejor Fantasía: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Arco de la Aldea de los Herreros

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Arco de la Aldea de los Herreros Mejor Drama: Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1 Mejor Anime de la Vida Diaria: BOCCHI THE ROCK!

BOCCHI THE ROCK! Mejor Personaje Principal: One Piece

One Piece Personaje “Que Siempre Debemos Proteger”: Anya Forger de SPY x FAMILY

Anya Forger de SPY x FAMILY Mejor Interpretación Musical: Idol de OSHI NO KO

Idol de OSHI NO KO Mejor Banda Sonora: Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1 Mejor Interpretación de Voz - Inglés: Ryan Colt Levy (Denji) en Chainsaw Man

Ryan Colt Levy (Denji) en Chainsaw Man Mejor Interpretación de Voz - España: Joel Gómez Jiménez (Denji) en Chainsaw Man

Joel Gómez Jiménez (Denji) en Chainsaw Man Mejor Interpretación de Voz - Latinoamérica: Emilio Treviño (Denji) en Chainsaw Man

Emilio Treviño (Denji) en Chainsaw Man Mejor Interpretación de Voz - Alemán: Franziska Trunte (Power) en Chainsaw Man

Franziska Trunte (Power) en Chainsaw Man Mejor Interpretación de Voz - Italiano: Mosè Singh (Denji) en Chainsaw Man

Mosè Singh (Denji) en Chainsaw Man Mejor Interpretación de Voz - Árabe: Taleb Alrefai (Senku Ishigami) en Dr. STONE

¿Dónde y a qué hora ver Jujutsu Kaisen?

Si eres un fanático de la animación de la franquicia, quizás te preguntes por los eventos que continúan en la saga ahora que terminó la segunda temporada del anime. Pues bien, el manga todavía se encuentra en emisión. El capítulo 252 se estrena este domingo 3 de marzo a las 10:00 a.m. a través de la web y app de Manga Plus.