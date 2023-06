La Casa de los Famosos México sigue dando que hablar, esta vez por las declaraciones que dio “Apio” Quijano, quien fue muy duro al referirse sobre la artista Dua Lipa, a quien calificó de “camello”. En esta nota te explicaremos a qué se debe esta controvertida declaración realizada por el mexicano en el reality show que cada día viene ganando más seguidores.

POR QUÉ “APIO” QUIJANO COMPARÓ A DUA LIPA CON “UN CAMELLO”

En un reciente comentario que ha causado revuelo, Apio Quijano, figura pública, expresó abiertamente su desagrado hacia la cantante Dua Lipa, calificándola de “aburrida”. Sus palabras han puesto el foco en él, generando reacciones tanto entre sus compañeros del reality show “La Casa de los Famosos México” como entre los fanáticos de la artista.

Dua Lipa, quien se encuentra en la cúspide de su carrera tras finalizar su exitosa gira mundial, incluyendo su visita a México, continúa siendo tema de conversación y atrayendo atención, especialmente luego del lanzamiento de su sencillo “Dance the Night” para la película de Barbie. Además, su relevancia en el mundo de la moda y la belleza ha sido indiscutible. Aunque la cantante británica se ha convertido en un ícono de la cultura pop, no todos comparten la misma admiración hacia ella, como es el caso de Apio Quijano, quien no dudó en criticarla de forma contundente.

Durante uno de los episodios de “La Casa de los Famosos México”, Apio Quijano pronunció sus duras declaraciones, lo cual no solo le valió el distanciamiento de sus compañeros del reality, sino también una lluvia de críticas implacables en plataformas como TikTok.

“Mira, fui a ver a Dua Lipa”, expresó el cantante antes de que uno de sus compañeros le pidiera su opinión sobre el show. Sin embargo, en lugar de pronunciar palabras, hizo un sonido de asco, simulando un vómito, y agregó: “Aburrida como un camello. Prefiero ver cualquier otra cosa, menos a ella. Aburridérima, mala”. Sus compañeros no dudaron en intervenir para desestimar su opinión con comentarios como “qué cómico”, “cuidado con mi vieja”, “flores para Dua Lipa” y “¿En serio?, se ve espectacular”.

A pesar de que no todos los participantes de “La Casa de los Famosos México” estuvieron de acuerdo con el controvertido comentario de Apio Quijano, él mantuvo firme su postura e incluso comparó el espectáculo de Dua Lipa con el de Coldplay, asegurando que este último había sido mejor.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL REALITY SHOW EN VIVO

El programa se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas, a través de Canal 5, siendo los miércoles los días de nominaciones. Mientras que los domingos son las galas, donde se conocerá al eliminado de cada semana, a las 20:30 horas, en el canal de Las Estrellas.

Asimismo, si cuentas con Vix+ podrás acceder a todo el contenido, incluyendo la transmisión 24/7 dentro de la casa.

¿CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Luego de darse a conocer a los nominados de la semana, el público puede votar por su favorito y así evitar una eliminación. ¿Cómo hacerlo? A continuación, te explicamos paso a paso.

Para votar por tu favorito solo debes tener un dispositivo (celular, tableta electrónica, o computadora) con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv

con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv Otra opción para ingresar de modo directo a dicha página es escanear el código QR que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las 22:00 horas a través del canal 5.

que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las Una vez que estás en la página de internet oficial de La Casa de los Famosos México, busca el apartado “Votaciones”, ahí aparecerá tu participante favorito al que con tu voto podrás salvarlo de la eliminación del reality show.

Cabe recordar, que, si deseas votar por tu favorito, solo puedes hacerlo durante las Pre-Galas, las galas y las post-galas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos.

DE QUÉ TRATA LA CASA DE LOS FAMOSOS

Es un reality show que junta a 14 celebridades, influencers, actores y conductores, en una competencia con el objetivo de ganarse los 4 millones de pesos. El programa consiste en que todos convivan en una misma casa por alrededor de dos meses y medio; todo lo que los participantes hagan durante el día es transmitido en vivo por medio de un canal de streaming.

Todos los concursantes interactúan en diferentes espacios de la casa: sala, comedor, terraza, alberca, dormitorios cocina. En cada uno de los rincones hay cámaras con micrófonos que graban distintos ángulos de la convivencia.