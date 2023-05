Una serie acusación por acoso ha inundado la reputación de la NFL esta última semana luego de que saliera a la luz un reportaje en el que están involucradas 30 exempleadas que acusaron a la Liga de violencia laboral y hostigamiento. ¿Qué es lo último que se sabe en relación a esta noticia? En esta nota te contamos todo lo que debes conocer en relación a este tema.

LO ÚLTIMO QUE SE SABE SOBRE LA INVESTIGACIÓN A LA NFL POR ACOSO

El fiscal general de California, Rob Bonta, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunciaron el inicio de una investigación en conjunto por posibles violaciones de las leyes federales y estatales contra la discriminación en el empleo en la National Football League (NFL).

“Ninguna persona debería tener que soportar acoso, discriminación o abuso en el lugar de trabajo. No importa lo poderosa o influyente que sea, ninguna institución está por encima de la ley y nos aseguraremos de que la NFL rinda cuentas”, advirtió Letitia James.

La NFL tiene oficinas en Nueva York y California con más de 1.000 empleados.

En febrero del 2022 el New York Times informó sobre las denuncias de más de 30 exempleadas que acusaron discriminación de género y represalias después de haber presentado quejas ante la división de recursos humanos de la NFL.

En abril de ese año, Letitia James lideró una coalición de seis fiscales generales que envió una carta al comisionado de la NFL, Roger Goodell, para expresar sus preocupaciones y solicitar a la liga abordar las denuncias de la ausencia de equidad en el lugar de trabajo.

A eso se suma que recientemente una exgerente presentó una demanda por discriminación laboral en el Tribunal Superior de Los Ángeles en la que alegó discriminación por edad, sexo y género y un entorno laboral hostil.

“California no tolerará ninguna forma de discriminación. Tenemos serias preocupaciones sobre el papel de la NFL en la creación de un ambiente de trabajo extremadamente hostil y perjudicial. Ninguna empresa es demasiado grande o popular para evitar ser responsable de sus acciones”, subrayó el fiscal general de California.

Las demandas adicionales que se presentaron contra la NFL se refieren a la discriminación racial dirigida a una empleada afroamericana y al acoso sexual de una estilista de vestuario, entre otros casos.

A pesar de que las reiteradas denuncias de abuso perpetrado tanto por jugadores como por personal masculino persisten, los fiscales Bonta y James puntualizaron que la NFL no ha tomado suficientes medidas para evitar la discriminación, el acoso y las represalias en el lugar de trabajo.

QUÉ ES LA NFL

La NFL, o National Football League, es la liga profesional de fútbol americano más importante del mundo. Fundada en 1920, cuenta actualmente con 32 equipos divididos en dos conferencias (la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional) y ocho divisiones. La temporada regular se juega entre septiembre y diciembre, seguida por los playoffs en enero y culminando en el Super Bowl, el evento deportivo más visto y esperado del año.

Cada equipo de la NFL está compuesto por jugadores especializados en diferentes posiciones. El objetivo del juego es avanzar el balón hacia la zona de anotación del equipo contrario, anotando puntos ya sea mediante un touchdown (cuando un jugador cruza la línea de gol con el balón en su posesión), un field goal (cuando se patea el balón entre los postes de la portería contraria) o un safety (cuando un jugador defensivo atrapa al jugador con el balón en su propia zona de anotación).

El juego se divide en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno, con una pausa de 12 minutos al final del segundo cuarto (conocida como el halftime) y dos pausas de 2 minutos después del primero y tercer cuarto. Cada equipo tiene la oportunidad de poseer el balón y avanzarlo hacia la zona de anotación contraria en una serie de cuatro intentos, conocida como down. Si no logran avanzar lo suficiente en cuatro intentos, pierden la posesión del balón y se lo entregan al equipo contrario.

El papel del entrenador es fundamental en la NFL, ya que es el encargado de diseñar las estrategias y jugadas que el equipo utilizará durante el juego. También es responsable de la selección de jugadores, el entrenamiento y la motivación del equipo.

Además del juego en sí, la NFL es famosa por sus eventos relacionados, como el draft, en el que los equipos seleccionan nuevos jugadores universitarios, y el Scouting Combine, en el que los jugadores pueden mostrar su habilidad física y mental frente a los entrenadores y ejecutivos de la liga.

La NFL es una de las ligas deportivas más populares del mundo, con una audiencia global que se mide en millones de personas. Además, la liga genera una gran cantidad de ingresos a través de la venta de entradas, patrocinios, merchandising y derechos de televisión.

La NFL ha sido objeto de controversia en los últimos años por cuestiones relacionadas con la seguridad de los jugadores. Los traumatismos craneales y las lesiones cerebrales asociadas al fútbol americano han llevado a algunos a cuestionar la seguridad del deporte. La liga ha tomado medidas para abordar estos problemas, como la implementación de nuevas reglas para reducir los impactos peligrosos y la investigación sobre la prevención y tratamiento de lesiones cerebrales.

EL ACOSO SEXUAL: UN PROBLEMA QUE NUNCA ACABA

El acoso sexual es un problema de nunca acabar debido a múltiples factores que se interrelacionan. Aunque ha habido avances en la conciencia y prevención del acoso sexual, sigue siendo un problema persistente en la sociedad actual.

En primer lugar, la cultura patriarcal y sexista que prevalece en muchas sociedades contribuye al acoso sexual. El sexismo se manifiesta en actitudes y comportamientos que ven a las mujeres como inferiores a los hombres, y en la aceptación de la violencia y la agresión sexual como algo normal. Esta cultura del sexismo y la violencia de género se refuerza por los medios de comunicación y la cultura popular, que normalizan la objetivización sexual y la cosificación de las mujeres.

Otro factor que contribuye al acoso sexual es la falta de educación sobre el consentimiento y la sexualidad en general. Muchas personas no han recibido una educación adecuada sobre el respeto y la igualdad de género, y pueden no entender la importancia del consentimiento y de no sobrepasar los límites de los demás. Además, la falta de educación sexual adecuada puede llevar a una falta de comunicación entre parejas o compañeros de trabajo, lo que aumenta el riesgo de malentendidos y comportamientos inapropiados.

La falta de medidas efectivas para prevenir y castigar el acoso sexual también es un factor clave en su persistencia. A menudo, las víctimas temen denunciar el acoso sexual debido a la falta de apoyo y credibilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. La falta de consecuencias efectivas para los acosadores sexuales permite que el comportamiento continúe sin restricciones, creando un ambiente en el que el acoso es tolerado o incluso aceptado.

Además, el acoso sexual se manifiesta de diferentes formas y puede ser difícil de identificar y abordar. A menudo, el acoso sexual puede ser sutil y no físico, lo que dificulta la identificación de comportamientos inapropiados. Las víctimas pueden sentirse incómodas o amenazadas, pero no estar seguras de si el comportamiento es inapropiado o no, lo que hace que la denuncia del acoso sea más difícil.

La tecnología también ha permitido que el acoso sexual se extienda a través de las redes sociales y otros medios de comunicación en línea. El anonimato y la falta de consecuencias efectivas en línea permiten que los acosadores sexuales puedan atacar a sus víctimas sin miedo a las consecuencias. Las redes sociales también pueden exponer a las personas a más formas de acoso sexual, como el sexting no deseado o la difusión de imágenes privadas sin consentimiento.

Por último, el acoso sexual a menudo ocurre en ambientes en los que se concentra el poder, como el lugar de trabajo o las instituciones educativas. Esto puede hacer que las víctimas se sientan vulnerables y sin opciones, especialmente si dependen de su trabajo o educación para su sustento o su futuro. Las estructuras de poder jerárquicas pueden dificultar la denuncia del acoso, ya que las víctimas pueden temer represalias o la pérdida de su trabajo o educación.