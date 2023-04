Una de las películas que ha dado que hablar esta semana es Super Mario Bros, La Película; cinta que ha reunido a un elenco de reconocidas voces en Estados Unidos. Esta entrega también ha recibido muy buena acogida en Latinoamérica; a lo que surge la pregunta de quiénes son los actores que le han dado voz a estos personajes. En esta nota te contamos todo lo que deves saber al respecto.

¿QUIÉNES HICIERON LAS VOCES LATINOAMERICANAS EN SUPER MARIO BROS, LA PELÍCULA?

Según información que se hizo publica en medios de comunicación de cine, las voces latinas que le darán vida al elenco de Super Mario Bros, La Película; son:

Mario : Será interpretado por Raúl Anaya, actor de doblaje mexicano que tiene una enorme trayectoria dentro del cine dándole voz a personajes como Mantis en Kung Fu Panda, Sandman en Spider-Man 3, Don Gato en Don Gato y su pandilla y Howard Stark (padre de Tony Stark) en varias películas del universo cinematográfico de Marvel.

Luigi : Este personaje contará con la voz de Roberto Salguero, quien ha sido la voz de Shang-Chi en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Ken en la próxima película de Barbie y Anton Chigurgh en la aclamada Sin lugar para los débiles.

Princesa Peach : Ale Pilar le dará vida a este personaje quien ha doblado personajes como Mizuki Akitomo en Kotaro vive solo, Kotoko Aihara en Beso travieso, Tsukasa Gojouin en La sirvienta que contrate es misteriosa y Tae Hongo en Himote House.

Bowser : Héctor Estrada le dará voz al villano principal de esta cinta. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Jackson “Jax” Briggs en Mortal Kombat 11, Gorian Shard en The Mandalorian y Nate Lahey en How to Get Away with Murder.

Toad : Este personaje será interpretado por Miguel Ángel Ruiz quien le ha dado voz en anteriores ocasiones a Panda en Escandalosos, Peter B. Parker en Spider-Man: Across the Spiderverse y la voz de Shaggy desde 2015.

Donkey Kong : Mark Pokora le dará voz al quien fue el primer enemigo de Mario en los videojuegos. El actor le ha dado voz a Declan Porter en Revenge, Jordan Parrish en Teen Wolf y Ghoultar en LEGO Ninjago: Maestros del Spinjitzu.

Crankey Kong : Este personaje será interpretado por Germán Fabregart, quizá el nombre más conocido dentro de este elenco gracias a sus años dentro de la industria ya que este le dio vida a los personajes de Heinz Doofenshmirtz en Phineas y Ferb, Drácula en Hotel Transylvania y Dr. King Schultz en Django sin cadenas.

Rey Pingüino : La voz de este personaje será brindada por Mauricio Pérez, quién recientemente interpretó al Guasón en la cinta estelarizada por Joaquin Phoenix. También ha sido M’Baku en el Universo Cinematográfico de Marvel y Lee Abbott (John Krasinski) en Un Lugar en Silencio.

LOS DETALLES DE LA NUEVA PELÍCULA DE MARIO BROS

Primero que nada, es importante tener en cuenta que Super Mario Bros. La película es una cinta animada CGI producida por Illumination en asociación con Nintendo y distribuida por Universal Pictures.

Super Mario Bros. La película es la tercera adaptación cinematográfica de la franquicia de Mario de Nintendo, después de la película de anime japonesa de 1986, Super Mario Bros.: ¡La gran misión para rescatar a la princesa Peach! y la película de acción en vivo de 1993, Super Mario Bros.

Super Mario Bros. La película se estrenó el 5 de abril de 2023 en Estados Unidos, Latinoamérica, España, Canadá y Reino Unido, y se estrenará el 28 de abril de 2023 en Japón.

Super Mario Bros. La película tiene una duración de 92 minutos, tiempo relativamente corto en comparación con el estándar de tiempo de otras cintas que son de alrededor 120 minutos.

Super Mario Bros. La película está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic a partir de un guion de Matthew Fogel y cuenta con un elenco de voces que incluyen a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Sebastian Maniscalco, Kevin Michael Richardson y Charles Martinet.

Super Mario Bros. La película llega después del fracaso comercial y crítico de la película live action de 1993, Nintendo se mostró cautelosa a conceder licencias de sus propiedades intelectuales para las adaptaciones cinematográficas. El creador de la saga, Shigeru Miyamoto, se interesó en desarrollar otra película de Mario cuando Nintendo estaba trayendo sus juegos más antiguos al servicio de la Consola Virtual y, a través del trabajo de Nintendo con Universal Parks & Resorts para crear Super Nintendo World, conoció al fundador de Illumination, Chris Meledandri.

Para 2016, ambos estaban discutiendo una película de Mario, y en enero de 2018, Nintendo anunció que colaboraría con Illumination y Universal para producirla. La producción estaba en marcha desde 2020, hasta que fue divulgada en 2022 con un tráiler en diferentes plataformas en Estados Unidos.