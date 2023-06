Resulta y Resalta: cuándo y dónde ver el nuevo espacio que conduce Wendy Guevara

Por estos días, no cabe duda de que Wendy Guevara es una de las participantes más queridas por los seguidores de “La Casa de los Famosos” en México, el reality que se transmite por Televisa donde incluso ya cuenta con un programa ficticio que nombró “Resulta y Resalta”. Este es un espacio que conduce para informar a la audiencia acerca de los chismes.

WENDY GUEVARA: ¿DE QUÉ TRATA EL PROGRAMA IMAGINARIO “RESULTA Y RESALTA” EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

“Resulta y Resalta” es un programa imaginario que creó Wendy Guevara en “La Casa de los Famosos”, un espacio en el que revela todos los chismes de sus compañeros que entrevista con divertidas e incómodas preguntas.

“Hermanas, ya saben que como todos los programas de chismes, aquí no nos importa lo que piense el artista, sino lo que pensamos nosotros”, dijo la influencer que condujo la emisión ficticia desde uno de los cuartos del show.

WENDY GUEVARA: ¿CÓMO REACCINARON EN LAS REDES SOCIALES CON SU SEGMENTO “RESULTA Y RESALTA”?

El talento y habilidad que tiene Wendy para sacar información e interactuar con las cámaras no tardó en generar reacciones en las redes sociales, ya que su labor resaltó entre las tendencias pues la emisión no sólo sorprendió, sino también encantó a la mayoría.

Por ello, los seguidores de Wendy, en las distintas plataformas, pidieron a Televisa darle un programa a la integrante de ‘Las Pérdidas’ ya que consideran que además de talento, tiene carisma para estar al frente de las cámaras.

“Televisa sí debería darle su programa y con el nombre que eligió, porque está demostrando que es súper buena para esto”, escribió uno de los internautas que aplauden el trabajo de Wendy Guevara en “Resulta y resalta”, su programa imaginario en “La Casa de los Famosos” México.

WENDY GUEVARA: ¿POR QUÉ SE LE RELACIONA CON NICOLA PORCELLA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Desde su ingreso a “La casa de los famosos” Nicola Porcella tuvo que convivir y relacionarse con varios famosos mexicanos. Durante estos días no pasó desapercibido su gran cercanía con la influencer Wendy Guevara, quien ha dejado en claro su gusto por el peruano. Hasta el momento ambos han indicado que son buenos amigos.

WENDY GUEVARA: LA INFLUENCER REVELÓ QUE SUFRIÓ ABUSO SEXUAL EN SU INFANCIA

Guevara no dudo en narrar un suceso triste en su vida a todos sus compañeros de “La Casa de los Famosos”, cuando todos conversaban sobre los abusos que habían sufrido durante su niñez.

“Cuando me violaron fue distinto, fue un muchacho ya mayor de edad y como yo era un chavito gay muy afeminado, entonces el chavo me violó fuerte, me salía sangre y todo”, contó Wendy Guevara. Agregó que realizó la denuncia ante la policía y que esta etapa de su vida ya está superada.

“Ya lo superé; pero fíjate, no sé qué me traumó más si eso (la violación) o que cuando me llevaron al Ministerio Público como tres doctores me metían el dedo al a… te lo juro y yo apenado”, sostuvo para sorpresa de sus compañeros.

¿QUIÉN ES WENDY GUEVARA?

El nombre de Wendy Guevara saltó a la fama en redes sociales en junio de 2022 debido a una de sus fotografías en donde su gesto se volvió un popular meme. Los usuarios no dudaron en preguntarse quién era Wendy y qué tenía que ver con un grupo que se hace llamar “Las Perdidas”.

Wendy Guevara es originaria de León, Guanajuato, y se volvió viral gracias a sus videos de YouTube donde sale acompañada de Paolita Suárez y Kimberly Irene, con quienes integran el grupo conocido como “Las Perdidas”. Ellas son un grupo de influencers, youtubers y empresarias transgéneros mexicanas que han incursionado en televisión y la música.