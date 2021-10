La empresa a la que postuló una joven en Reino Unido, en el 2013, a través de LinkedIn le ha respondido en este 2021, un hecho completamente sorprendente pues han pasado 8 años desde que se presentó para el puesto de trabajo.

Algunas empresas han optado por no comunicar a los postulantes que han sido descartados del proceso de selección, algo que ocasiona frustración en los aspirantes por no saber si aún no han elegido al candidato o simplemente lo han descartado.

Esta situación le pasó a Zoe Buckwell, una mujer que solicitó un empleo a través de LinkedIn en el 2013, y al no recibir una respuesta durante mucho tiempo pensó que el proceso de selección había sido cerrado, y el puesto de trabajo ocupado por otra persona.

Sin embargo, ocho años después, la respuesta de la empresa llegó en un inesperado mensaje, que Zoe no esperaba recibir, pues había pasado tanto tiempo que hasta lo olvidó.

“Qué gracioso, recibí una notificación en LinkedIn de que un trabajo por el que pregunté en 2013 no estaba interesado jaja. Mejor tarde que nunca. Me encanta la forma en que todo sale siempre como debe ser”, explica Zoe en un post en su cuenta de Instagram.

Zoe recibió la contestación de la solicitud de empleo recién en 2021, que además ha sido negativa, algo inesperado pues tendría más sentido que luego de ocho años la empresa vuelva a revisar los antiguos candidatos para el mismo puesto de trabajo.

Miles de usuarios de la red social han comentado con divertidas respuestas la publicación de Zoe, pues tampoco logran comprender el motivo de la respuesta de la empresa tantos años después del proceso de selección.

Actualmente, Zoe es una emprendedora en Reino Unido y dirige un exitoso negocio de productos naturales para el cuidado de la piel que, de haber sido seleccionada para el trabajo anterior, quizá no se hubiera lanzado a crear su propia empresa.

