Los fanáticos de las películas cuentan los días para disfrutar de una nueva edición de los Premios Oscar. En este sentido, hace unos días se dio a conocer los filmes que están nominados en las diferentes categorías existentes. ¿Pero cuál es el largometraje con más nominaciones?

Oscars 2023: cuál es la película con más nominaciones

La película más nominada es “Everything Everywhere All at Once”. La comedia, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, cuentan con 10 nominaciones en total:

Mejor película

Mejor actriz con Michelle Yeoh

con Michelle Yeoh Mejor actor de reparto con Ke Huy Quan

Mejor actriz de reparto con Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu

con Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu Mejor diseño de vestuario

Mejor dirección de Daniel Kwan y Daniel Scheinert

de Daniel Kwan y Daniel Scheinert Mejor edición

Mejor canción con “This Is a Life”

con “This Is a Life” Mejor banda sonora

Mejor guion original

¿Cómo ver “Everything Everywhere all at Once” en streaming?

En Estados Unidos, “Everything Everywhere All at Once” se puede ver por medio del streaming ShowTime. Otra opción es comprarla a través de Prime Video por 19.99 dólares. También se puede alquilar por 10.90 soles en Claro Video y por 14.90 soles en Apple TV.





Tráíler de “Everything Everywhere all at Once”





Sinopsis de “Everything Everywhere all at Once”

Una heroína inesperada tendrá el deber de usar unos particulares poderes para pelear contra los extraños peligros del multiverso y así intentar salvar a su mundo. Esto generará todo tipo de aventuras descabelladas y divertidas.