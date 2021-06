En un contexto de pandemia por el COVID-19 como el que vivimos, la adquisición de dispositivos electrónicos y afines ha incrementado exponencialmente producto del teletrabajo, las clases en línea o simplemente por la necesidad de conectarse con un ser querido. Con ello, vendedores de chips prepago de manera ambulante han aprovechado eso.

Según lo advertido por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), este tipo de comercio representa un peligro para la información de los usuarios, la cual podría ser empleada en situaciones delictivas sin siquiera enterarse hasta que ya es muy tarde.

Por ello, el Organismo se encarga de exhibir esta práctica en la que vendedores ambulantes podrían aprovechar la poca información que se le entrega al usuario, la cual no suele ser clara ni actualizada del producto y las circunstancias -al ser en la vía pública- no propician la comprobación de estos servicios.

¿Qué peligros identificó Osiptel?

La alta movilidad no permite contactar con el vendedor ambulante; al no contar con un punto fijo, será complicado volver a ver al sujeto en caso de presentar un reclamo de ya tener un número asignado al chip, no coincidir con la modalidad adquirida, etc. La compra en centros de atención o puntos de venta de las mismas empresas operadoras es lo que recomienda Osiptel.

Portabilidad numérica o intento de suplantación; producto de la rapidez y poca transparencia al solicitar la transacción, puede ser el caso en que se cambie de operador a una empresa distinta, cuando este tipo de trámite nunca fuera solicitado. Las condiciones para la jugarreta están a disposición de los malos elementos.

Uso de datos personales y de la huella digital sin autorización; fruto de la poca responsabilidad que puede tener el vendedor ambulante con la información brindada, puede emplearse estos datos para el contrato de más líneas telefónicas registrados a nuestro nombre, solicitar préstamos de dinero u otras actividades ilícitas de las cuales no estaremos enterados.

