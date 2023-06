La selección peruana se prepara para disputar dos encuentros amistosos de alta exigencia, pues enfrentará a Corea del Sur (16 de junio) y Japón (20 de junio), dos de las mejores selecciones de Asia. Y, para estos dos duelos que han generado gran expectativa, hay ilusión por volver a ver a Paolo Guerrero, quien volvió a ser convocado a la Bicolor.

Paolo Guerrero: ¿de qué manera defendió su convocatoria a la selección para los amistosos en Asia?

Sin embargo, en las últimas horas han dado que hablar unas declaraciones del excapitán de Perú. Al actual futbolista de Racing le preguntaron por su convocatoria y su edad, a lo que él respondió comparando la Superliga de Argentina con el fútbol peruano.

“Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices sobre mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que no juegan en un fútbol competitivo, que es el peruano, obviamente. Yo, con 39 años, me mantengo jugando en un fútbol competitivo. Si me vas a preguntar eso, no tiene mucha relevancia porque vengo jugando en un fútbol competitivo y estoy bien”, indicó el exBayern Múnich.

Asimismo, el ‘Depredador’ agregó: “Me sorprende un poco, pero nada. Yo me mantengo entrenando, preparándome bien. Jugaré hasta que yo me sienta bien, jugando en un fútbol competitivo. Después tomaré una decisión, mientras no me lesione, estoy súper bien. Va a depender mucho de lo que va a pasar este año, hasta el momento va muy bien en la Copa Libertadores, que es un objetivo que yo había hablado con los dirigentes”.

Por último, Guerrero también se animó a opinar sobre el recambio generacional que pide un sector de la hinchada y el periodismo. “Si dices que se repiten nombres, es lo que hay. A veces quisiera entender a la gente que pitea por nombres nuevos, pero es lo que hay. Sacándome de aquí, porque me quedan mis últimos años”.

Paolo Guerrero: cuándo fue la última vez que jugó por la selección peruana

Paolo jugó por última vez en la selección el 7 de octubre del 2021. En aquella ocasión, en un encuentro perteneciente a una nueva jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, el atacante estuvo 62 minutos en cancha en el triunfo de Perú por 2-0 ante Chile con tantos de Christian Cueva y Sergio Peña.

¿Cuándo empiezan las Eliminatorias 2026?

Las Eliminatorias para el Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026 empezarán a jugarse en Sudamérica en septiembre de este 2023. Se mantendrá el mismo formato de 18 jornadas y todos contra todos.

Conoce aquí la lista de series y películas que puedes ver en junio 2023 en las plataformas de Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney+ y Apple TV.