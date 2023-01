El anuncio del partido amistoso entre Perú y Marruecos ha generado gran conmoción en los hinchas de la selección peruana, quienes se preguntan cuándo fue la última vez que ambos países se enfrentaron en la historia y cómo le fue a la bicolor. En esta nota te contamos todos los detalles que debes conocer al respecto sobre esta información importante de cara al encuentro de ambos equipos de fútbol.

QUÉ ES LO QUE SE DEBE SABER SOBRE PERÚ VS. MARRUECOS

Perú enfrentará a la selección de Marruecos, país que sorprendió a todos en la última edición de la Copa del Mundo realizada en Qatar. Así lo informó Erick Osores a través de sus redes sociales.

“Perú se medirá ante Marruecos 🇲🇦 en un amistoso este 28 de marzo en la ciudad de Madrid, España. La selección que emocionó a todos en el Mundial Qatar 2022″, señaló el periodista deportivo.

De concretarse el posible juego contra el país que pertenece a la confederación africana, la Blanquirroja afrontaría sus dos primeros duelos internacionales con miras a las Eliminatorias 2026.

Esta no sería la primera vez que la selección peruana enfrenta a la marroquí. En el pasado, según se sabe por medios de comunicación, la primera y única vez que Perú enfrentó a Marruecos fue en el Mundial México 1970 en la segunda fecha de la fase de grupos.

En esa ocasión, la ‘Bicolor’ alineó con: Luis Rubiños, Eloy Campos, Orlando de La Torre, Héctor Chumpitaz, Nicolás Fuentes, Ramón Mifflin, Roberto Chale, Julio Baylón, Pedro Pablo León, Teofilo Cubillas y Alberto Gallardo. En la segunda parte ingresaron Javier Gonzáles y Hugo Sotil.

Marruecos salió con: Simeon Simeonov, Aleksandar Shalamanov, Ivan Dimitrov, Dimitar Penev, Stefan Aladzho, Ivan Davidov, Dimitar Yakimov, Georgi Popov, Hristo Bonev, Petar Zhekov, Dinko Dermendzhiev y entraron Dimitar Marashliev y Georgi Asparuhov.

El resultado de este partido favoreció a la selección peruana que se impuso por 3-0 con doblete de Teófilo Cubillas y otro tanto de Roberto Chale.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE LA SELECCIÓN PERUANA

La selección peruana de fútbol no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022, bajo el liderazgo de su ex entrenador Ricardo Gareca, quien, en una anterior edición, llevó a la blanquirroja a Rusia 2018. Luego de largas conversaciones con el equipo administrativo de la Federación Peruana de Fútbol, el ex director técnico de Perú dejó de lado la dirección y dio paso a Juan Reynoso, actual director técnico de la selección peruana.

Juan Máximo Reynoso Guzmán es un exfutbolista y entrenador peruano, actualmente es el entrenador de la Selección del Perú. Con la blanquirroja disputó 84 partidos y anotó 5 goles, siendo capitán del combinado hasta su retiro en el 2000.

Es conocido por ser un entrenador rompe-sequías, saliendo campeón después de varios años con los clubes: Coronel Bolognesi (78 años), Universitario (9 años), Melgar (34 años) y el más reciente con el Cruz Azul, terminando la maldición luego de 23 años y medio sin el título de liga, convirtiéndose en el primero en salir campeón de liga como jugador y entrenador en la institución.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó a Juan Reynoso como nuevo técnico de la selección peruana. De esta manera, luego de dirigir exitosamente a Cruz Azul de México, el ‘Cabezón’ asumirá un gran desafío en su carrera.

Según comentó hace un par de años Juan Reynoso a diversos medios de comunicación, el mismo Ricardo Gareca le dijo que él podía ser técnico de la selección peruana, por lo que se entiende que ambas figuras deportivas llevan una relación armoniosa basada en el respeto mutuo.

El nuevo entrenador Juan Reynoso indicó que no había podido hablar con Gareca, pero indicó que lo que construyó el técnico argentino “es digno de resaltar”.

“A esta altura el jugador peruano ya se la cree así que en lo táctico hay que ponerle algo de nosotros”, afirmó Juan Reynoso.

La selección peruana vuelve a ser dirigida por un compatriota del país, algo que no ocurría desde que Roberto Mosquera la comandó brevemente en 2013.