El 21 de mayo inició en Lima, Callao el proceso de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 65 años. Además, el Minsa informó que espera culminar con todos los mayores de 60 el 14 de junio.

¿Qué días me puedo vacunar si tengo más de 65?

Los centros de vacunación en Lima y Callao están abiertos de lunes a domingo, salvo los días jueves, ya que ahí se aprovecha para que las brigadas de vacunación se tomen un descanso y puedan realizar la limpieza respectiva de los puntos de inmunización.

Además, cabe mencionar que los días viernes 5, sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de junio no se avanzará con el proceso de vacunación debido a la segunda vuelta electoral de las Elecciones Presidenciales 2021.

¿Cuál es el horario en el que puedo recibir la vacuna?

El horario en que los adultos mayores entre los 65 a 69 años pueden acudir a los centros de vacunación es de 7 a.m. a 4 p.m. Solo deberán llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para ser inmunizados.

La asignación de rango de hora se determinó tomando en cuenta el último dígito del DNI. Así, los que terminen de 0 a 1 se vacunan de 7:00 - 8:00 a.m.; los que terminen en 2 se vacunan de 8:00 – 9:00 a.m.; los que terminen en 3 se vacunan de 9:00 – 10:00 a.m. y así sucesivamente hasta que quienes terminen en 9 se vacunarán de 03:00 – 04:00 p.m.

¿Cómo saber dónde me toca la vacuna?

Para conocer la fecha y lugar de inmunización si tu rango de edad está entre 65 y 69 años puedes hacerlo a través de la plataforma digital Pongo el hombro.

Para ello debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a Pongo el hombro .

Digita el número de DNI del adulto mayor u otro documento.

Da clic en el espacio ‘acepto la política de privacidad.

Listo, la información sobre hora y lugar para la vacunación aparecerá en pantalla.

