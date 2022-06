Si la obra original fue todo un fenómeno, “La casa de papel: Corea” está encaminada a ser una de las más exitosas para Netflix. A poco de su estreno en el servicio de streaming, se sabe que esta adaptación tendrá un concepto similar, pero acoplada a una premisa mucho más elaborada. Entonces, ¿por qué este remake podría ser la serie más vista en la historia de la plataforma? Aquí los detalles.

Tal como sugiere el portal Sensacine, la consigna es clara: no debe cometer los errores de sus predecesoras. La versión oriental de “Money Heist” -título que lleva en inglés- debutará con 12 episodios en la que nos contarán, ahora con máscaras distintas a las de Dalí, cómo roban la Casa de la Moneda en una Corea unificada.

Aunque la original española no tardó en convertirse en la serie de habla no hispana más vista entre sus pares, su dominio no tenía igual hasta la llegada de otra gran obra: “El juego del calamar”. Esta última arrasó no solo con la mencionada distinción, sino que también se volvió lo más popular en toda la plataforma. Ahora el reto es para “La casa de papel: Corea”.

Por un lado, tomando la premisa de la serie original; por el otro, atrayendo al público coreano e internacional ante su estreno, este 24 de junio los reflectores estarán puestos sobre la adaptación de la serie española. Eso sí, será el doblaje quien juegue un rol fundamental, a través del cual se debe transmitir tanto lo que cuenta la trama como resultar ameno para el público. ¿Se podrá lograr?

De la serie nacida en España se aprendió a que el doblaje puede atraer a más espectadores, dándole significado a lo narrado; de hecho, les llevó a trabajar nuevamente en esto para la primera y segunda temporada, lo que provocó un mayor impulso internacional. Con “El juego del calamar” hubo malestar en torno a la traducción y, aunque no han hecho algo al respecto, saben que este será un punto importante en el que deben trabajar. Un error no se comete dos veces.