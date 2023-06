Si pensabas ir a una próxima boda con un elegante vestido rojo, es mejor que no lo hagas. La razón por la cual no es recomendable asistir con este color ha dejado a muchas personas mortificadas al descubrir qué significa. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Por qué no deberías ir de rojo a una boda?

Muchas personas en el Reino Unido saben que llevar puesto un vestido blanco reluciente es considerado como una mala decisión de los invitados a una boda, tan similar a cortar el pastel y repartirlo.

Sin embargo, tambiénn existe otro color que no debería ser considerado ni como opción de vestir para ir a un matrimonio. Es una prenda que las personas deberían evitar a como dé lugar cuando se trata del día especial para otra persona.

Sucede que muchas personas expresan que no les importaría vestir de rojo en una boda. Lastimosamente, si tienes un vestido rojo colgado en tu ropero es posible que debas considerar ponértelo para otras ocasión especial. Este llamativo y glamoroso color tiene un mensaje oculto, según recoge el diario británico Mirror.

En un nuevo episodio del podcast “The Unfiltered Bride”, las planificadoras y coanfitrionas de boda, Georgie Mitchell y Bethany Smith, revelaron el misterio de por qué no deberían usar un vestido rojo para esta ocasión especial cuando eres invitado. La respuesta dejó a muchos oyentes conmocionados.

La historia se basa en un mito antiguo sobre usar este color en una boda. Según Georgie, anteriormente se creía que si te ponías un vestido rojo, “te habías acostado con el novio”. Aunque no había escuchado sobre esto en otra oportunidad, Bethany si está de acuerdo que el rojo se asocia a generar bastante sensualidad y un poco de travesura. Por ello, ambos anfitriones del programa de audio coincidieron que usar un vestido rojo incita a llamar la atención de otra persona.

Cabe mencionar que, el rojo representa la pasión, lo erótico y la lujuria, es por ello que si no quieres prestarte a malinterpretaciones, debes evitar asistir a un matrimonio con este color de prenda. Siempre habrá alguna persona malintencionada.

Las redes sociales se alborotaron y los usuarios comentaron sobre este hecho, que sin duda generó polémica y muchos no estaban de acuerdo con lo que se decía al respecto. Algunos comentarios resaltantes de los cibernautas fueron los siguientes: “¡No tenía idea sobre el rojo! La esposa de mi mejor amigo está súper amenazada por mí y cuando fuimos a su boda me vestí de rojo, ¡ups!”, comentó una persona. Otro comentario manifestó lo siguiente: “Yo no soy una de las cuatro damas de honor con vestidos rojos. ¡Escandaloso!”.

¿Qué otros colores no son recomendables para acudir a una boda?

Además del vestido rojo, hay tres colores más con los cuales no es recomendable asistir a un evento similar si no quieres ser señalada o ganarte la peor mirada de la novia.

Desde hace décadas, asistir a una boda con un vestido blanco cuando eres invitada es de muy mal gusto. Debido que se puede interpretar como si estuvieras quitando protagonismo a la novia.

Ir de negro, aunque resulta un color común y por el cual la mayoría opta debido a las nuevas tendencias de la moda, para algunos representa el luto y mantienen esa tradición antigua, cuando en la actualidad es un color que otorga elegancia.

Asistir de color café podría ser novedoso, sin embargo, es un tono informal que no es ideal para este tipo de ocasiones. Lo importante es ir cómoda y no generar incomodidad ni para ti, ni para otros.