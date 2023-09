Esta es la razón por la que Patricio Suárez Vertiz no tiene hijos a sus 52 años

Por estos tiempos, Patricio Suárez-Vértiz se encuentra pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, pues formó parte del programa de cocina ‘El Gran Chef Famosos’ y ahora está en ‘La casa de Magaly’, donde viene dejando una buena impresión al público.

¿QUÉ DIJO PATRICIO SUÁREZ VERTIZ SOBRE NO TENER HIJOS?

En declaraciones para el diario Perú21, Patricio Suárez Vertiz, popular por formar parte de la banda Arena Hash, contó que por estos meses cuenta con compromisos contractuales que lo mantienen ocupado hasta el siguiente año.

El cantante peruano no dudo en mostrar su satisfacción por los contratos que lo vinculan hasta el 2024, señalando que le está yendo muy bien y que tiene buenos planes firmes para el presente año y el próximo: “Me está yendo muy bien, tengo contratos todo este año y hasta el próximo”.

Respecto a su vida personal, el artista reveló sus planes futuros con su novia Jackeline López, a quien presentó en televisión abierta. Él mencionó que, a sus 52 años, no desea tener hijos, pues considera que esa etapa ya pasó: “A las justas me hago cargo de mí, imagínate con un hijo. Tengo gatos, perros y sobrinos, con eso basta”.

Sin embargo, destacó el valor y la gran responsabilidad que implica tener hijos, por lo que mencionó que se focaliza principalmente en sí mismo y en su relación sentimental. Además, Patricio reveló que junto a Jackeline tomaron la decisión de no tener hijos. “Ella tampoco trajo hijos al mundo, la conocí mayor y estamos muy bien así”, contó Patricio al mencionado medio escrito.

¿CÓMO SE CONOCIERON PATRICIO SUÁREZ VERTIZ Y SU PAREJA JACKELINE?

La actual pareja de Patricio Suárez Vertiz, Jackeline López relató cómo conoció al artista peruano mediante las redes sociales. Sin embargo, ella confesó que en un principio no quería aceptar su solicitud de amistad, ya que no conocía su trayectoria en la música peruana.

“Patricio me ha capturado por las redes sociales, por medio de Facebook. Yo estaba revisando mi Facebook, apareció una solicitud de amistad y veo que en la foto hay un chico cantando. Como yo he vivido en Venezuela toda mi vida, no conocía mucho el ambiente musical de acá (Perú), entonces, me pregunté quién será. Vi sus amigos y me encantaron los videos con su banda. Lo acepté (en Facebook) y empezamos a conversar. Eso fue en diciembre del 2018″, expresó Jackeline López.