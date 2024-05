El 7 de junio se conmemora en el Perú el Día de la Bandera, una fecha cargada de significado histórico y patriótico en la que se recuerda el valor y la determinación de los héroes peruanos durante la Batalla de Arica en 1880. En la siguiente nota te contaremos cuál es el motivo detrás de esta festividad, entre otros datos relacionados al tema.

¿POR QUÉ CADA 7 DE JUNIO SE CELEBRA EL DÍA DE LA BANDERA EN EL PERÚ?

Cada 7 de junio, el Perú conmemora el Día de la Bandera en honor al valor y sacrificio demostrado por los héroes peruanos durante la Batalla de Arica, un evento trascendental en la historia del país. En esta batalla, que tuvo lugar el 7 de junio de 1880 como parte de la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, las fuerzas chilenas tomaron control de la ciudad de Arica después de un intenso enfrentamiento.

La figura del héroe peruano Alfonso Ugarte, jefe de la Octava División, es especialmente recordada en esta fecha. Ugarte, enfrentado a la situación desesperada de su ejército, optó por lanzarse por el Morro de Arica con el fin de evitar que la bandera nacional cayera en manos chilenas, un gesto que simboliza el fervor patriótico y el compromiso con la defensa del país.

El Día de la Bandera fue establecido oficialmente el 30 de abril de 1924 por un decreto supremo promulgado por el presidente Augusto B. Leguía, aunque disposiciones similares habían sido establecidas por gobiernos anteriores en honor a los héroes peruanos. Esta celebración resalta la determinación de los soldados peruanos que lucharon en defensa de sus ideales y de la soberanía nacional, recordando a toda la nación la importancia de la unidad y el orgullo por los símbolos patrios.

¿QUÉ SIGNIFICA EL 7 DE JUNIO PARA TODOS LOS PERUANOS?

El 7 de junio se celebra en todo el Perú el Día de la Bandera, una fecha que conmemora el aniversario de la Batalla de Arica de 1880, un enfrentamiento histórico en el que las tropas peruanas se enfrentaron valientemente a las fuerzas chilenas durante la Guerra del Pacífico. Esta fecha es un recordatorio de la valentía y el sacrificio de los hombres que defendieron al país, convirtiéndose en un símbolo de patriotismo y amor por la patria.

En este día, los peruanos rinden homenaje a su símbolo patrio, la bandera del Perú, que representa la unidad, el orgullo y la identidad nacional. La bandera, con sus colores rojo y blanco, es un emblema que recuerda a todos los ciudadanos la importancia de la lucha por la libertad y la soberanía del país. Las ceremonias y actividades conmemorativas se realizan en todo el territorio nacional, destacando en las escuelas, instituciones públicas y plazas principales, donde se iza la bandera con respeto y solemnidad.

Además de honrar a la bandera, el Día de la Bandera es una ocasión para recordar y rendir tributo a los héroes de la Batalla de Arica, como el coronel Francisco Bolognesi, quien, junto a sus tropas, mostró un ejemplo de valentía y resistencia al defender el Morro de Arica hasta el final. Este acto de heroísmo es una fuente de inspiración para todos los peruanos, enseñándoles el valor del sacrificio y la importancia de luchar por los ideales y la libertad del país.

El 7 de junio no solo es una fecha de celebración y homenaje, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los valores de patriotismo y unidad que unen a los peruanos. En un contexto donde el país enfrenta diversos desafíos, recordar el sacrificio de aquellos que dieron su vida por la patria refuerza el compromiso de todos los ciudadanos de trabajar juntos por un Perú mejor, manteniendo viva la memoria de su historia y la esencia de su identidad nacional

¿QUÉ DÍAS NO LABORABLES FUERON APROBADOS POR EL GOBIERNO ESTE 2024?

A inicios de año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°011-2024-PCM mediante el diario El Peruano, que declara días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el presente año. Sin embargo, las horas que se dejaron de laborar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que, los del sector privado pueden optar por tomar dicha disposición, pero con la condición que haya un acuerdo entre el empleador y sus empleados. De esta manera, ambos tienen que pactar la fecha en que se devolverá las horas que no se trabajaron, pero si no existe concertación la última decisión lo tomará el empleador. Por consiguiente, aquí te presentamos el listado de los días no laborables para este 2024:

Viernes 26 de julio de 2024

Lunes 7 de octubre de 2024

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS FERIADOS INCORPORADOS EN EL CALENDARIO PERUANO?

Aquí, te presentamos los motivos por los cuales se determinó que cada nuevo feriado se incorpore al calendario peruano establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713:

Día de la Fuerza Aérea del Perú (23 de julio): Durante la madrugada del viernes 23 de junio de 2023, el Congreso de la República aprobó la ley que declara a esta fecha para honorificar al capitán FAP José Abelardo Quiñones.

Es importante mencionar que, la incorporación de estos días festivos tiene la finalidad de balancear el tiempo de trabajo y de descanso de los peruanos, también de incentivar las actividades culturales, patrióticas y de ocio en la ciudadanía.