¿Por qué Christian Domínguez salía con varias chicas? Esto reveló el cantante a Verónica Linares

Desde hace muchos años, Christian Domínguez se ha convertido en un personaje muy popular y controversial en la farándula peruana debido en que varias ocasiones ha sido ampayado por las cámaras de Magaly Medina cometiendo infidelidades. A pesar que el cantante en muchas oportunidades sostenía que las imágenes no eran reales o se mostraba prepotente al ser descubierto, estos rumores siempre lo acompañaron. Por ello, decidió pronunciarse al respecto con Verónica Linares.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE SUS INFIDELIDADES A VERÓNICA LINARES?

Christian Domínguez dio una entrevista a Verónica Linares en su programa ‘La Linares’ que se transmite a través de YouTube, en donde no dudo en hablar sobre sus relaciones amorosas que tuvo en el pasado. Asimismo, el cantante cumbiambero reveló que no se considera mujeriego y que ha salido con varias mujeres porque no sabe decir ‘no’.

“Mucha gente piensa que soy mujeriego, pero yo me ‘encamoto’. No sabía decir ‘no’ porque me ganaba otros sentimientos. Ahora, es mejor decir ‘se acabó’ y te evitas muchos problemas. No todas mis relaciones han sido por infidelidad, solo tuve dos. No he tenido muchas relaciones, tuve seis relaciones en toda mi vida, la cuales fueron públicas”, dijo Domínguez en ‘La Linares’.

¿CÓMO VA LA RELACIÓN ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y PAMELA FRANCO?

Durante la entrevista, el cantante peruano también decidió referirse a su actual relación que tiene con Pamela Franco. Por ello, Christian Domínguez mencionó que en varias situaciones suele ceder mucho en su relación con el fin de evitar ciertas discusiones con su pareja. Además, el cantante de cumbia expresó que la madre de su hija tiene el carácter mucho más fuerte que él.

“Yo soy un ´sí, mi amor’, ella tiene el carácter más fuerte que yo. Uno de los dos tiene que ser más inteligente y ceder, ven ciertas cosas, no ye va a hacer menos ni más. Si me pongo al brinco, lo que vamos a hacer es enojarnos”, expresó Christian Domínguez al programa de Veronica Linares.

Por último, el artista peruano sostuvo que se encuentra en la mejor etapa y esta vez quiere disfrutar de su relación con Pamela Franco y su pequeña hija. “Yo no quiero que mi hija menor, por esos arrebatos que he tenido antes, no esté cerca (...) A veces, en mi inmadurez, dije ‘no hay forma, eso no puede cambiar’, no quiero que me pase eso otra vez”, sentenció Christian Domínguez.