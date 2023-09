Por qué Dalia Durán no cree en el arrepentimiento de John Kelvin

Después de que John Kelvin saliera en un reportaje de Día D donde decidió hablar sobre su vida tras salir de prisión y llorar por no tener la posibilidad de ver a sus menores hijos, Dalia Durán no dudo en responder a su expareja sobre estos hechos y revelar las razones por las que se retractó en su denuncia de agresión sexual.

¿QUÉ DIJO DALIA DURÁN SOBRE JOHN KELVIN?

Ante las declaraciones de Johm Kelvin en el programa ‘Día D’, Dalia Durán no dudo en pronunciarse sobre el caso, por lo que afirmó que el cantante se victimiza, asegurando que nunca le impidió ver a sus hijos, como él asegura en la entrevista pasada. Además, detalló los motivos por el cual se retractó durante la audiencia y el porqué sería a que no deseaba que sus hijos sufrieran al verlo pasar años en la cárcel. Como se recuerda , el cantante de cumbia fue sentenciado a 21 años de cárcel.

Entonces, la modelo cubana respondió al padre de sus hijos sobre la supuesta prohibición que tiene al ver a sus hijos. “Eso no es así (que no ve a sus hijos), nunca desde la primera vez que me pasó. Nunca le he prohibido ver a los bebés. Porque yo en ese entonces (de la brutal golpisa) hubiera cerrado toda puerta”, dijo al comienzo.

“No los ve porque los está lastimando, lo sigues lastimando, entonces mira cuando pasa todo, Lorena a mí me apedrearon el mundo, se me vino encima todo el mundo, me dio la espalda, yo sabía que iba a pasar eso, pero, sin embargo, pensé y dije no, (No porque sienta algo por él porque eso tiene que quedar claro) fue por los bebés. Yo no podía permitir que tuviesen un papá que esté preso por más de 20 años o 21 años como es que lo sentenciaron a él allá adentro, no podía”, sostuvo.

Asimismo, Durán afirmó que no ve un cambio radical en John Kelvin. “No hay un cambio. No es genuino su llanto”, manifestó en declaraciones pera Día D. “Es muy fácil darse cuenta de que no hay un cambio. No es genuino su llanto. No hay nada que se pueda decir o rescatar”, mencionó en declaraciones para el programa de Pamela Vértiz.

¿CUÁNTO DINERO DEBE JOH KELVIN A DALIA DURÁN?

La influencer durante la entrevista dijo que no tiene conocimiento exacto sobre la cantidad que le debe el padre de sus hijos, pero advirtió: “No lo sé exactamente, pero debe bastante y sigue acumulándose, ya que sigue sin cumplir. Al final, a mí no me importa, sino que prefiero la tranquilidad de mis hijos”.