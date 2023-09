En territorio charrúa, la renovada Uruguay de Marcelo Bielsa recibirá la visita de una selección con la cual desde hace 8 años vive una intensa rivalidad deportiva. Las Clasificatorias 2026 también arrancarán para la ‘Celeste’ durante el segundo día de competencia válido por la fecha 1, y en un debut ante Chile que contará con la participación de Federico Valverde y Alexis Sánchez, futbolistas que llegaron a coincidir brevemente a nivel de clubes. Te contamos qué dijo el volante del Real Madrid sobre el ‘Niño Maravilla’ en la previa del duelo eliminatorio, y porqué le estará siempre agradecido.

URUGUAY VS CHILE: ¿POR QUÉ FEDERICO VALVERDE LE ESTARÁ SIEMPRE AGRADECIDO A ALEXIS SÁNCHEZ?

Una nueva etapa e ilusión comienza para todas las selecciones sudamericanas asociadas a la CONMEBOL, y Uruguay forma parte de este grupo que luchará por ubicarse entre los 6 primeros de la tabla para clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Marcelo Bielsa decidió excluir de la nómina final para el debut ante Chile a Edison Cavani y Luis Suárez, pero sí optó por considerar a Federico Valverde, polifuncional y ofensivo mediocampista que juega en España, y que previo a su firma de contrato con Real Madrid vivió un episodio que hasta el miércoles 6 de setiembre era desconocido para la prensa, un secreto y prefirió mantenerlo en reserva.

Junto a Alexis Sánchez, el volante charrúa compartió un entrenamiento durante el verano europeo de 2014 cuando él tenía 16 y el ‘Niño Maravilla’ chileno la edad de 25, y dicho momento fue recordado justamente durante la conferencia de prensa en el complejo Celeste a pocas horas del estreno ante Chile.

“Siempre le voy a estar agradecido”, destacó en un principio Federico Valverde al referirse al delantero de la ‘Roja’ luego de rememorar que fue el mismo futbolista quien lo recibió con los brazos abiertos cuando llegó a Inglaterra para probarse en el Arsenal que dirigía el francés Arsene Wenger, y lo acogió “siendo nadie, siendo un niño que va con ese sueño y la ilusión de dar lo mejor en los entrenamientos”.

Tras contar este pasaje de su vida en el que pudo jugar oficialmente al lado de Alexis Sánchez en los ‘Gunners’, el popular ‘Pajarito’ decidió profundizar en su eterno agradecimiento hacia el jugador del Inter italiano porque “él ha estado ahí para ayudarme”.

Finalmente, Federico Valverde terminó resaltando sus virtudes como futbolista también ya que lo considera “increíble” y “hay que disfrutarlo y nosotros intentar que no le vaya bien”, aunque estas líneas no podrán verse reflejadas en el Centenario debido a que el ‘Niño Maravilla’ no viajó a Montevideo para la disputa de este encuentro por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas por cuestiones físicas.

¿CÓMO AYUDÓ ALEXIS SÁNCHEZ A FEDERICO VALVERDE CUANDO LLEGÓ AL ARSENAL DE INGLATERRA EN 2014?

El ‘Pajarito’ o ‘Fede’ Valverde es pieza clave en el equipo de Ancelotti actualmente, pero antes de su incorporación en 2015, el Arsenal mostró interés en él y por factores económicos no se terminó concretando un fichaje que hubiese revolucionado la Premier League.

Pese a ello, el polifuncional volante de la selección uruguaya recuerda con gratitud aquella experiencia vivida en el Arsenal Training Centre con apenas 16 años, y en la cual también compartió entrenamientos con el ‘Dibu’ Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022.

“(Alexis Sánchez) fue uno de los pocos compañeros que se acercaron a ayudarme, también por hablar español”, manifestó Federico Valverde en la antesala al choque contra Chile que representará el debut para ambas selecciones, y un encuentro personal que quedará postergado.

Cabe resaltar, que el debut charrúa se llevará a cabo en el mítico Centenario, y 4 días después completará la fecha doble de setiembre visitando Quito para medirse ante Ecuador.

FECHA Y HORA DEL URUGUAY VS CHILE POR LAS CLASIFICATORIAS 2026

Con arbitraje de Darío Herrera, la selección uruguaya de fútbol que dirige Marcelo Bielsa buscará vencer a la Chile de Berizzo en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Este viernes 8 de setiembre a partir de las 6 p.m. (Hora de Perú), y con transmisión de Movistar Deportes para el país, arrancará el sueño celeste cuando el conjunto charrúa reciba en condición de local a la ‘Roja’ en un partido que sacará chispas.