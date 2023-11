Vía Latina el reality culinario que terminará el año con más de cuatro temporadas emitidas, la sigue rompiendo en sintonía y contando con la participación de los más carismáticos actores, periodistas, comediantes, entre otros personajes. Bajo la conducción de José Peláez, “El Gran Chef: Famosos” es un formato entretenido que edición tras edición presenta a diversos tipos de concursantes, entre los cuales Lucho Cáceres no encajaría según reveló él mismo en un programa emitido por YouTube. Te contamos la razón por la cual el recordado ‘Buen Kikín’ rechazaría cocinar con la supervisión de un jurado tan exigente, y porqué no tendría la disposición para aceptar una eventual propuesta.

¿POR QUÉ LUCHO CÁCERES NO ACEPTARÍA FORMAR PARTE DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”?

Una gran cantidad de artistas, y personajes vinculados a la farándula, sobre todo, han concursado en “El Gran Chef: Famosos”, pero otro grupo de actores, exfutbolistas y hasta celebridades todavía no forman parte del sintonizado reality culinario ya sea porque rechazaron una propuesta o simplemente ellos consideran que no están aptos para protagonizar los capítulos del entretenido formato como es el caso de Lucho Cáceres, reconocido intérprete de novelas y series peruanas.

Tras el prestigio alcanzado por el programa de Latina, la pregunta recurrente que recibe cada una de las figuras del entretenimiento y la propia farándula, es acerca de la participación en el formato de competencia gastronómica, y en este caso puntual el ‘Buen Kikín’ de “Mil Oficios” sorprendió al revelar las razones que lo llevarían a negarse si es que recibiera una invitación formal.

Para ‘Cinesmero’ con Hugo Lezama, Lucho Cáceres confesó que no se imagina ni “me veo” en “El Gran Chef: Famosos” porque “tienes que tener una disposición para estar ahí”.

“En primer lugar (debo) estar alegre y divertido”, expresó el actor peruano de 54 años, preguntándose a sí mismo lo siguiente:

- “¿Qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido? No es como sentarme a conversar contigo”

Finalmente, y buscando tratar de convencerlo, Hugo Lezama le propuso la idea de que pueda asumir el rol como “amargado” dentro de “El Gran Chef: Famosos”, a lo que Lucho Cáceres respondió que lo había llegado a considerar como una posibilidad, pero “lo pensé, (y) es hacerme el coco ... crearme algo para estar ahí como personaje”, recordando además las veces que estuvo como jurado en el programa de Gisela, por ejemplo, y le pedían que sonriera porque quizá se le veía muy serio.

Cabe resaltar, que pese a la negativa, el ‘Buen Kikín’ de “Mil Oficios” se refirió positivamente al reality culinario que ya lleva 4 temporadas emitidas, y que puede sorprender cerrando el año con una quinta de manera muy especial.

¿LE GUSTA A LUCHO CÁCERES “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”?

El reconocido actor de cine, teatro y televisión, habló sobre “El Gran Chef: Famosos” para ‘Cinesmero’ por YouTube, y aunque descartó la posibilidad de poder integrar el selecto grupo de 12 personalidades que capítulo a capítulo tiene que preparar diversos tipos de platillos, dijo que el formato lo entretiene y le agrada.

“Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita”, señaló con certeza Lucho Cáceres, pero insistió en que en el futuro inmediato, las personas que lo siguen o admiran no podrán verlo elaborando alguno de los variados platos gastronómicos.

