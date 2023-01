Por qué Paolo Guerrero rechazó jugar por Alianza Lima

Hace unos días, Paolo Guerrero respondió un comentario muy polémico a un hincha en redes sociales al revelar que, no regresó a Alianza Lima porque no hubo interés del club. Ante lo anunciado, muchos aficionados le reprocharon por rechazar la oferta que le realizó el cuadro blanquiazul en el año 2022.

De esta manera, el periodista Pedro García detalló cuál fue el motivo para que el ‘Depredador’ se niegue a regresar a La Victoria.

PEDRO GARCÍA REVELÓ EL MOTIVO POR EL QUE PAOLO GUERRERO NO REGRESÓ A ALIANZA LIMA

A través del programa Al Ángulo que se transmite por Movistar Deportes, el comunicador Pedro García dio detalles del por qué el delantero no aceptó venir a Alianza Lima. “Hay dos momentos con Alianza, la negativa reciente, que Paolo tiene razón, le dijeron que no y ya está. Pero esa no es toda la verdad, lo cierto es que hubo un intento de diálogo hace un tiempo. Tengo entendido que, en Alianza Lima pretendieron hacerle un examen médico como corresponde, como Racing se lo va a hacer. Pero que, el acuerdo era, tal salario, pero si había problemas de continuidad, rendimiento y ausencias por lesión, recortarle el salario. Un ofrecimiento concreto que se dio, pero con una cláusula que decía que si se lastimaba y ya no podía jugar, poco y nada, ese sueldo ya no era ese sueldo, cambiaba. Esa condición Paolo Guerrero no aceptó y se acabó el amor”, dijo.

Asimismo, el gerente deportivo ‘blanquiazul’, José Bellina, manifestó en julio del año pasado, que le realizaron dos ofertas al peruano previo a su fichaje por Avaí FC: “Nosotros le hemos hecho una nueva propuesta, le acercamos la primera hace una semana y en los últimos días le acercamos otra con modificaciones. Estamos a la espera de que él pueda determinar lo que quiere”, precisó mientras esperaban la respuesta de la segunda propuesta.

Por otro lado, el periodista Michel Succar indicó que, Paolo Guerrero al haber rechazado previamente a Alianza Lima, influyó para que no lo consideren esta temporada: “Hay un tema emocional involucrado, no solo un tema práctico de qué necesito y qué tengo. Si Paolo recién se liberaba este año y hubiera estado jugando en el Inter en buen nivel y sin haber tenido este ‘coqueteo’ previo a mitad de año, donde Paolo termina diciéndole no a Alianza y optando por Avaí FC, sin todo eso previo, capaz Alianza hacia la apuesta. Había un consenso también en los hinchas, quienes hoy no tienen el mismo romance”, mencionó.

¿CÓMO ESTÁ PAOLO GUERRERO EN LA ACTUALIDAD?

La actualidad del delantero de la selección peruana no es del todo bueno, pues en el último equipo en que estuvo, el Avaí de Brasil, no logró convertir ningún gol en los 10 partidos que disputó y solo pudo jugar los 90 minutos en dos ocasiones. También, el equipo finalizó en el penúltimo puesto y descendió a la segunda división de Brasil.

Es importante recordar que antes de fichar por el club brasileño, el ‘Depredador’ no tuvo equipo por varios meses, a pesar de haber jugado cinco partidos con la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022.