El Año Escolar 2021 arrancó el pasado 15 de marzo en plena ebullición de la segunda ola del COVID-19, más de un año después del inicio de la pandemia que tanto daño le ha causado al país en el plano económico, sanitario y social.

El tema educativo no ha sido ajeno a esta difícil coyuntura, pues desde que se decretó - en marzo de 2020 - la primera cuarentena para evitar contagios de coronavirus las clases escolares - e incluso las universitarias - se desarrollan de forma virtual. Para ello, el Gobierno impulsó y puso en marcha la estrategia Aprendo en Casa, con la finalidad de que los escolares de todo el país puedan reforzar sus conocimientos de manera remota, ya sea a través de la televisión, la radio o los dispositivos digitales.

¿Qué estrategias se deberían aplicar en el país para desarrollar con éxito la educación virtual en el contexto de la pandemia? Daniel Yépez, coordinador de Educación de World Vision Perú, dio a conocer su punto de vista sobre este importante tema.

“Hay dos variables que se deben considerar para la educación remota. Una tiene que ver con el acceso a la tecnología y conectividad. Hay brechas bastante grandes que se necesitan cubrir. A pesar que el Estado ha venido entregando un millón de tablets, todavía hay problemas. Los estudiantes de primaria no están recibiendo el aparato tecnológico y la entrega de las tablets se está centrando en la zona rural”, indicó el especialista.

“Si queremos trabajar con el tema de la educación remota, esto tiene que ir acompañado con el tema de la conectividad, porque no es suficiente la televisión o la radio para que los estudiantes tengan acceso a los contenidos que necesitan para desarrollar sus competencias. Una organización como World Vision está ayudando a cerrar esa brecha pues estamos entregando alrededor de 3 mil tablets coordinando con los gobiernos locales y con las unidades de gestión educativa, y estamos ayudando a instalar internet en las comunidades más lejanas”, acotó.

A criterio de Yépez, el país ha dado importantes avances en el ámbito de la educación virtual:

“A partir de Aprendo en Casa hemos generado contenidos de utilidad educativa para que los estudiantes trabajen a distancia. Sin embargo, los profesores deben capacitarse para así orientar de una buena manera al alumno. Los maestros no pueden dejar tareas donde los estudiantes hagan actividades que no tienen sentido, por ejemplo, escribir en su cuaderno del (número) 1 al 3 mil (...) Esa actividad no tiene sentido. Las actividades deben generar investigación en el alumno, les tiene que provocar creatividad y capacidad de solucionar los problemas que les plantea su docente. Tienen que ser actividades divertidas para que los alumnos no lo vean como una carga, porque ellos necesitan soporte emocional y disfrute del aprendizaje”, manifestó.

Finalmente, el especialista comentó que la educación virtual debe implicar la participación de la familia, pero no en un sentido de supervisar o de perseguir al estudiante para que realice sus tareas, “sino como una función de estar acompañándolo y participando en actividades lúdicas, creativas y que generen el diálogo”.

