El ministro de Salud, Óscar Ugarte, recibió ayer la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en uno de los puntos de vacunación en San Borja. Detrás de esa inoculación existió una hospitalización médica por diez días tras contraer la enfermedad durante un viaje de trabajo que casi le cuesta vida. En mayo del 2020, se trasladó a Loreto encabezando una delegación de profesionales de la salud para reforzar la atención en una de las regiones más afectadas durante la pandemia. Un año después de aquel riesgoso, pero importante viaje, Ugarte hizo su fila, esperó más de 30 minutos y puso el hombro.

El miércoles 6 de mayo del año pasado, en el país se cumplía el día 52 del estado de emergencia por coronavirus y las cifras por esta enfermedad alcanzaba los 1.533 fallecidos, 54.817 casos confirmados y 5.729 personas hospitalizadas, según la sala situacional del Ministerio de Salud (Minsa).

La mañana de ese mismo día, un grupo de 40 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y técnicos de enfermería, partió a la región Loreto para reforzar la atención a pacientes afectados por el virus. Este grupo era encabezado por Óscar Ugarte, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente de Operaciones de Essalud.

“Me siento emocionado y revitalizado por la presencia de estos jóvenes profesionales. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para reforzar la atención de salud en Loreto”, expresó Ugarte desde el Grupo Aéreo N°8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

En aquel avión de la FAP no solo viajaba recurso humano, sino también, iba un nuevo cargamento de medicinas, insumos médicos, balones de oxígeno, alcohol etílico, pruebas de descarte de coronavirus y Equipos de Protección Personal (EPP) para Loreto que se asfixiaba y sus hospitales habían colapsado. Con 1.559 casos confirmados, era la quinta región con más infectados, luego de Lima (35.299), Callao (4404), Lambayeque (3127) y Piura (1914).

El grupo encabezado por el gerente de Operaciones de Essalud, Óscar Ugarte, se congregó en el Grupo Aéreo N° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, desde donde partieron. (Foto: Essalud)

El plan de trabajo de aquella delegación era permanecer 15 días en Iquitos, trabajar en el hospital de campaña que implementó Essalud, y luego retornar a Lima donde cumplirían una cuarentena por dos semanas antes de retornar a sus hogares.

A seis días de su estancia en Iquitos, Ugarte informaba sobre la terrible situación por la que atravesaba la región Loreto ante la pandemia. Él lo calificó así: “estamos perdiendo la guerra”.

“Cuando vemos el departamento de Loreto en su conjunto, hay mucha mayor debilidad en las provincias por fuera de Iquitos. Ya tenemos la versión de que, por ejemplo, el personal de determinado centro de salud en provincias está cayendo con la enfermedad, se están cerrando los establecimientos. En otras palabras, estamos perdiendo la guerra en algunas provincias de Loreto”, dijo en una entrevista a Canal N el 12 de mayo.

Dos días antes de que Óscar Ugarte indicara que el personal médico se estaba contagiando, desde su cuenta de Twitter informaba que 16 profesionales de la salud eran trasladados desde Iquitos hacia Lima para recibir tratamiento por sus estados críticos al contraer la enfermedad.

En Iquitos, deseándole la mejor de las suertes a mis colegas médicos en su tratamiento en Lima. Hoy logramos habilitar tres vuelos con apoyo del Presidente y del Primer Ministro y enviamos de Iquitos a Lima a 23 profesionales de los servicios de salud públicos y privados (1/2) pic.twitter.com/TLHBGZdpQt — Oscar Ugarte Ubilluz (@ougarteu) May 11, 2020

Por ese entonces, el doctor Ugarte tenía 76 años y se encontraba dentro de la población más vulnerable al COVID-19, pese a ello, permaneció en Loreto para reforzar la atención de salud a los pacientes y dirigir las acciones para mejorar la respuesta del Estado en esa región seriamente afectada por la pandemia.

“Aunque estamos trayendo contingente, EsSalud ha llevado más o menos 100 personas en jóvenes en dos tandas. No obstante, están cayendo los comandantes, están cayendo los capitanes, los que dirigen los servicios de UCI, de emergencia, los jefes de departamento de medicina”, decía Ugarte sin imaginarse que poco después él fuera a contraer el virus.

Pasado los 15 días de su estancia en Iquitos, Ugarte, quien fue ministro de Salud durante el 2008 - 2011, retornó a Lima. Un mes después de haber viajo a Loreto encabezando la delegación de médicos y haber tenido un papel importante en esa región durante la pandemia, le costó contraer la enfermedad. Ugarte empezó a sentir malestares de la COVID-19 y tras la realización de una prueba molecular se confirmó que estaba infectado por el coronavirus SARS-CoV-2.

El 25% de sus pulmones estaban comprometidos y empezó a sentir insuficiencia a la respiración, fue entonces que el 7 de junio del 2020 decidieron internarlo en el hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María. Así lo dio a conocer la presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli.

Mi buen amigo y miembro clave de nuestros equipos de gestión, Oscar Ugarte, dio positivo al Covid 19. Su salud es estable y estamos en constante comunicacion. Estamos contigo siempre y deseo tu pronta recuperación. — Fiorella Molinelli (@FioreMolinelli) June 7, 2020

Para esa fecha, la cifra de fallecidos en el país ascendió a los 5.465. Además, se registraba 196.515 casos confirmados y 9.583 pacientes hospitalizados por COVID-19.

Si bien Óscar Ugarte no llegó a estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sí estuvo en la unidad de cuidados especiales y necesitó oxígeno medicinal por más de una semana. Su edad complicaba su situación. Felizmente, el gerente de Operaciones de Essalud volvió a renacer como muchos de los peruanos que han salido victoriosos, ganándole a esta fatal enfermedad.

Tras 10 días de haber estado internado, el 17 de junio, Ugarte fue dado de alta y se convirtió en uno de los 128.622 peruanos que vencieron la enfermedad en aquel entonces.

“Realmente es una enfermedad que golpea mucho, llegó un momento en la fase más aguda, uno se siente como en un hoyo [del] que no sabes cómo salir, porque estás dependiendo de lo más elemental, el oxígeno, y la capacidad de respiración. Quizá uno de los indicadores más importantes de cuánto golpea esta enfermedad es la pérdida de peso. Yo he perdido 10 kilos en estas últimas semanas”, contó Ugarte en una entrevista con RPP luego de recuperarse.

Según el mismo doctor Ugarte, bajó la guardia en uno de los momentos durante su estancia en Iquitos, lo que habría ocasionado el contagio: “Bajé la guardia. El mayor riesgo al que estuve expuesto fue el de organizar el transporte aéreo de los médicos, enfermeras y personal de salud que habían caído, eso me obligaba a entrar en contacto con ellos, con quienes conversar, determinar el tipo de vuelo [porque] algunos podían viajar en vuelo sentado, otros en ambulancias aéreas. Estoy seguro de que fue ahí en algún momento en que no he tenido la precaución suficiente”, declaró.

Luego de ello, Ugarte dejó de ser gerente de Operaciones de Essalud. El 15 de julio del 2020, la entonces jefa del Comando Covid-19, Pilar Mazzetti, juró como ministra de Salud en reemplazo de Víctor Zamora. Esto se dio tras la renovación del gabinete ministerial encabezado por Pedro Cateriano. No obstante, el Congreso negó la confianza a Cateriano por lo que el expresidente Martín Vizcarra se vio obligado a convocar a nuevos ministros. Pilar Mazzetti fue ratificada en el sector Salud.

Lo que vino después fueron las negociaciones con los diversos laboratorios para adquirir las vacunas contra el coronavirus. En octubre de ese año, el canciller Mario López Chávarri aseguró que el Perú se encontraba en la primera fila y en los primeros lugares para acceder a la vacuna contra el coronavirus el primer trimestre del próximo año, es decir, este 2021.

Sin embargo, cuando los médicos en primera línea y adultos mayores esperaban por una vacuna para protegerse de esta letal enfermedad, el exjefe de Estado, Martín Vizcarra, recibió en secreto (2 de octubre) la primera dosis de la vacuna Sinopharm en Palacio de Gobierno. En el país se cumplía el día 201 del estado de emergencia por coronavirus y las cifras por esta enfermedad alcanzaba los 32.609 fallecidos, 821.564 casos confirmados y 7.383 personas hospitalizadas.

Para esa fecha, Óscar Ugarte aparecía en los diferentes medios de comunicación, en calidad de exministro de Salud, siendo consultado por la situación de la pandemia en el país, el proceso de vacunación y cuál era su percepción frente a la respuesta del sector salud ante la crisis sanitaria. Él dijo, por ejemplo, que se requiere 40 mil profesionales de la salud para la vacunación contra el COVID-19. Declaraba, además, que se necesitaba reforzar el primer nivel de atención.

Mientras Ugarte aparecía en los medios, desde el Ejecutivo se gestaba la vacunación irregular a altos funcionarios del Estado, familiares de estos y otras autoridades con las dosis que llegaron para el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en Fase III. Posteriormente, la vacancia a Vizcarra en noviembre y la renuncia de Manuel Merino originó que Francisco Sagasti asumiera el mando de la presidencia.

Con Sagasti en Palacio de Gobierno, se comenzó a materializar los contratos con los diversos laboratorios. Fue así como el 7 de febrero llegó a territorio peruano un primer lote de 300 mil dosis de Sinopharm para vacunar al personal médico en primera línea.

La siguiente semana, exactamente el 13 de febrero, aterrizó el segundo lote de 700 mil dosis del laboratorio chino. Esta vez el que recibió las vacunas en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue el médico Óscar Ugarte, quien juramentó como nuevo ministro de Salud ese mismo día en la mañana. Esto tras la renuncia de la extitular de dicho sector, Pilar Mazzetti, por el famoso y lamentable escándalo del caso ‘Vacunagate’.

Óscar Ugarte recibió el segundo lote de vacunas de Sinopharm horas después de juramentar como nuevo ministro de Salud. (FOTO: Presidencia)

Desde entonces, Ugarte viene tomando las decisiones referentes a salud para combatir la pandemia y avanzar con la vacunación a los adultos mayores. A pesar de que el actual ministro Salud ya se había contagiado del COVID-19 y es población vulnerable, prefirió esperar el cronograma establecido por el Minsa de acuerdo con su grupo de edad.

Ayer 9 de mayo del 2021, Óscar Ugarte recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Llegó al vacunatorio, hizo su cola por más de 30 minutos como cualquier otro ciudadano y fue inmunizado. Esto se realizó durante la supervisión que hizo, junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a la vacunación de mayores de 70 años en el Complejo Multideportivo de San Borja.

El titular del sector Salud, Óscar Ugarte, hizo su cola por más de 30 minutos para recibir la dosis. (Fotos: Eduardo Cavero / @photo.gec)

“Como ciudadano quiero agradecer la vacuna del Estado. Aquellas personas que dudan de vacunarse, lo fundamental es confiar que todas las vacunas que estamos utilizando nos protegen y quiero remarcar que solo vacunándonos el 80% de la población vamos a tener la inmunidad de rebaño si no, todos seguimos en riesgo”, señaló Ugarte.

Respetando la programación respectiva y sin saltarnos la cola, cumplimos con nuestro deber de vacunarnos contra la Covid-19. Sigamos poniendo el hombro. @Minsa_Peru @pcmperu pic.twitter.com/mrlqUbrWEV — Oscar Ugarte Ubilluz (@ougarteu) May 9, 2021

