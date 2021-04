Conforme a los criterios de Saber más

Dos semanas atrás, el video de una mujer haciendo las tareas con su hijo se hizo viral. La acción en sí misma no tendría nada fuera de lo común, salvo por un detalle: ambos estaban sentados en una banca del centro comercial Jockey Plaza (Surco) utilizando el wifi libre que hay en las instalaciones. Así, el pequeño podía conectarse a sus clases.

Poco antes de eso, a mediados de marzo último, siete niños fueron reportados como desaparecidos después de que un deslizamiento en Canchaque, provincia de Huancabamba (Piura) los dejase aislados de su centro poblado. Los menores se habían alejado buscando señal para poder asistir a sus clases virtuales. Afortunadamente, fueron encontrados ilesos un día más tarde.

Acaba de empezar un nuevo año escolar en el Perú, el segundo que se vive en pandemia. Hay errores, lecciones y -sobre todo- pendientes para una buena parte del alumnado. Que haya acceso a internet para todos es crucial, pero no todo se soluciona con gigas, wifi o fibra óptica. La primera lección no es el qué, sino el cómo.

El pasado 17 de marzo siete niños fueron reportados como desaparecidos en el distrito de Canchaque (Piura) tras haberse perdido buscando señal para asistir a clases. Fueron encontrados sanos y salvos. El MTC y los gobiernos locales deben llegar a soluciones sobre conectividad. / Foto: Ministerio de Defensa.

Señal colectiva

En el Perú son cuatro las empresas de telecomunicaciones que brindan servicios de internet y telefonía móvil (Claro, Movistar, Bitel y Entel). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la competencia -entre otros aspectos- sobre la infraestructura, pero mucho tienen que ver las decisiones de los gobiernos regionales, e incluso alcaldías.

Sin el trabajo conjunto de todos estos entes, ampliar la conectividad a más zonas del país sigue siendo un largo pendiente. Según cifras de marzo de 2021 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se estima que solo el 40,1% de hogares peruanos tiene acceso a internet. Allá donde no llega el wifi, se necesitan -al menos- planes de datos para poder estudiar en vía remota.

Hay distintos programas implementados por los operadores privados que buscan acercar el uso de estas tecnologías a las zonas más alejadas. Uno de los más masivos es Internet para Todos (Telefónica) que desde 2019 brinda acceso a internet móvil 4G a más de un millón y medio de peruanos en unas 12 mil comunidades de la costa, sierra y selva. Por otro lado, la urgencia de internet para la educación a distancia ha hecho que surjan distintas iniciativas para ayudar a resolver la emergencia. Desde la alianza entre la asociación sin fines de lucro Enseña Perú y Entel, que se tradujo en la llegada de conectividad a 87 colegios del Perú; hasta la recientemente inaugurada Zona Escolar, espacio habilitado en el Jockey Plaza con computadoras, impresoras e internet para el uso gratuito de niños y adolescentes. Esto, a raíz del video viral donde se ve a un niño haciendo las tareas en una banca del centro comercial.

La Zona Escolar del Jockey Plaza se inauguró esta semana. La iniciativa nació a raíz de un video viral donde un niño (en la foto, recibiendo una laptop) hacía sus tareas en una banca de dicho centro comercial.

Clase maestra

Un eje de acción que es igual o más importante que la conectividad, es el trabajo que se realiza con los maestros. Para Aldo Valencia, gerente de Enseña Perú, si bien muchos docentes tuvieron que improvisar -tanto en tecnología como en contenido- durante el primer año de pandemia, en el año en curso sirve aplicar algunas lecciones del 2020.

“Hemos aprendido que es clave vincular a las familias. No es fácil: hay muchas dudas, pero priman las ganas”, indica Valencia. “En los casos donde ha sido así, los niños han crecido. Esto no significa que los padres tengan que ser maestros a tiempo completo, pero sí saber que es una labor en conjunto”, sostiene. Otra conclusión es que no existen soluciones únicas; no con la diversidad -y fragmentación- de nuestro territorio. “No sirven soluciones centralizadas. Hay que encontrar la manera de llegar a cada escuela y a cada niño, apoyarse en los gobiernos regionales si es posible”. Cada caso es distinto.

Juan Cadillo es profesor de una institución educativa en Huaraz y presidente del Consejo de Administración del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP). Para el docente hay un reto grande actualmente: impulsar que el uso de la tecnología no se adapte a un modelo de clase tradicional. “Ese es el primer error”, afirma Cadillo. “No se puede replicar lo mismo que se hace en el aula de manera presencial”. Hoy más que nunca es imprescindible que los maestros posean las habilidades para utilizar internet, evitando repetir los modelos de clases tradicionales. Pero, ¿cómo hacerlo cuando faltan los recursos?

“La capacitación debe venir de diferentes áreas: el Ministerio de Educación, empresas privadas (como las que Cadillo realiza con Telefónica), y hay varias organizaciones que ayudan a difundir el uso de la tecnología en educación a distancia. En 2020 se dio una evolución grande con respecto a las capacidades digitales de los maestros, pero aún es pronto para saber qué tanto impacto hay en las poblaciones más lejanas”, añade.

El electricista Jesús Poma ilumina a su hija, Reina, con la pantalla de su celular mientras ella estudia. En el asentamiento humano 23 de enero (San Juan de Miraflores) la falta de luz es constante. / Foto: César Campos.

Durante la pandemia, el principal medio de comunicación y educación en zonas rurales ha sido Whatsapp. Según explica Cadillo, es fundamental que haya un canal de ida y otro de retorno. “Con la radio y la televisión es solo ida; no sabes las dificultades que puede tener el estudiante”, sostiene. Grupos, llamadas, audios, mensajes de texto: todas y cada una de las funciones se potencian para llegar de la manera más eficaz, y cercana, a millones de niños en el Perú que no han vuelto a ver a sus profesores, compañeros, ni siquiera la pizarra de un salón desde marzo de 2020. El mundo hoy ya es otro.

A veces, las lecciones más grandes vienen de los más pequeños. Esta pandemia nos lo demuestra a diario.

*Actualización: El pasado 16 de abril se publicó una ley que declara de interés nacional y necesidad pública la instalación de antenas de radio, televisión e internet para facilitar a niñas, niños y adolescentes de zonas rurales el aprendizaje de lecciones a distancia Aprendo en Casa.

La opinión

Ricardo Cuenca, Ministro de Educación.

Aquí se juntan varios puntos. Primero, la cobertura, que es muy desigual. Mientras que en Lima metropolitana el 96% de hogares se conectan por telefonía móvil, en el área rural esto baja a 12 puntos. Nosotros entramos (al MINEDU) en noviembre del 2020. Desde diciembre venimos trabajando en un programa muy agresivo de capacitación para docentes (junto con algunos gobiernos regionales) en pedagogía virtual. Más de 100 mil profesores ya han pasado por estos cursos. Hemos tratado de avanzar en las cosas de corto plazo que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, colocar internet inalámbrico en 3600 plazas, escuelas y centros de salud, especialmente en la Amazonia que es donde se tiene mayor problema de conectividad.

Asimismo, se han despachado 1 millón 56 mil tablets para estudiantes de 4to a 6to grado y secundaria en zonas rurales; ahora se está empezando a hacer la redistribución en las escuelas. De esas tablets hay casi 500 mil con planes de datos (esto quiere decir que no necesitan de wifi). El otro paquete de planes de datos que tenemos es para las propias escuelas: unas 4500 instituciones educativas ya lo tienen. Aun cuando no hay clases presenciales, muchos docentes se organizan para ir y tener conectividad. Por último, recargamos los celulares de 340 mil docentes con 12 gigas para poder trabajar, lo cual no siempre es suficiente, pero es una ayuda importante.

Educación en cifras

86% de los hogares peruanos se conecta a internet a través de teléfonos móviles.

1/3 de los centros poblados del Perú cuentan con acceso a internet. Es decir, unos 35 mil (de 90 mil)

4 operadores locales se encargan de brindar conectividad a través de fibra óptica, satelital u otras modalidades.

13 de cada 100 estudiantes de 4to de primera en zonas rurales comprenden lo que leen.

Solo 1 de cada 10 niñas que empieza el colegio en la Amazonia, lo termina.

1 millón 369 mil personas son analfabetas en nuestro país.

*Fuentes: MINEDU, Enseña Perú.

