Conforme a los criterios de Saber más

Erasmo Wong Seoane (Lima, 1981) suele ir contra la corriente. Lo hace tres veces por semana, cada vez que entra al mar a surfear, pero también cuando ha tenido que tomar importantes decisiones en su vida. Le pasó al momento de elegir una carrera. Su primera opción era estudiar fotografía, a pesar de que su padre, Efraín Wong, le dijo lo que los padres de los hijos que quieren ser fotógrafos dicen muchas veces: “¿estás loco?”. Sus primos, por tradición, estudiaban administración de empresas, pero él sentía que su vocación estaba ligada al arte antes que a los negocios. En algo tuvo que ver su familia materna. Milagros, su mamá, era pintora aficionada, y su tío, Enrique Seoane, fue uno de los arquitectos peruanos más prolíficos del siglo XX.

Tras analizar varias alternativas, Erasmo decidió finalmente estudiar planeamiento urbano en la Universidad Politécnica de California. Luego, fiel a su carácter inquieto, viajó a Londres, donde hizo un máster en fotografía en la Royal College of Art. En la web de dicha casa de estudios se puede apreciar uno de sus trabajos: “La verdad se come el alma”, una exposición en la que explora “las estrategias que utilizó el exjefe del servicio secreto en Perú Vladimiro Montesinos para manipular, persuadir y controlar la percepción del público”. Es permanente su interés por lo que sucede en la política del país.

Hoy, al mando de la inmobiliaria Elemento, ha sabido combinar sus oficios de urbanista y fotógrafo. Su próximo proyecto es el edificio Libertadora, cuyo diseño lleva el sello de su famoso tío arquitecto. “Me interesa llevar la arquitectura del Centro de Lima a otros distritos. Para mí el Centro tiene una cosa mágica: las calles, los edificios y las casas tienen una relación con el peatón que no se repite en ninguna parte de la ciudad”, comenta.

DISEÑANDO IDEAS. Tras descartar la administración de empresas, Erasmo Wong Seoane estudió urbanismo y fotografía en el extranjero. Hoy su objetivo es plasmar la arquitectura del Centro de Lima en otros distritos de la ciudad

—¿La construcción de la ciudades puede reflejar el momento histórico que están viviendo sus habitantes?

Sí, de todas maneras. Lima viene atravesando… o en general, el Perú viene pasando muchos años de crecimiento, pero también es un crecimiento descontrolado. Es algo que se nota cuando llegas en avión. Ves una ciudad que ha crecido paralelamente al desarrollo económico, pero sin planeamiento. No hay una visión integral que se haya plasmado desde el gobierno.

—¿El desarrollo urbanístico ordenado es un tema que has escuchado o visto en la agenda de los candidatos durante la campaña electoral?

No lo he escuchado en las entrevistas que he podido ver de los candidatos. Lo que sí he visto son propuestas en el tema del cuidado del ambiente, que es un tema que también me interesa. Pero más allá de eso, hay varios arquitectos que están bien involucrados en el desarrollo de nuevas normativas a nivel municipal. Se están logrando cambios significativos.

LA OBRA. El proyectora Libertadora, en Miraflores, contará con certificación EDGE, que contempla ahorro de energía, manejo de residuos y reutilización de agua para riego y reciclaje. Un porcentaje de las ventas será donado al proyecto de conservación del bosque seco URUM, ubicado al norte del país. (Foto: Difusión)

—¿Has seguido de cerca el desarrollo de las elecciones?

Lo he seguido bastante. Leo a diario los distintos medios de prensa. Me interesa saber las diversas visiones de los medios. Pero hoy (un día antes de la elecciones) me encuentro como el 20% de los peruanos que no sabe por quién votar.

INSPIRACIÓN. Enrique Seoane Ros (1915-1980) es considerado un referente de la arquitectura peruana del último siglo. Diseñó emblemáticos edificios privados (como el clásico Limatambo, en San Isidro) y públicos (como la ex sede del ministerio de Educación, frente al Parque Universitario). (Foto: archivo familiar)

—¿Tienes una opinión del comportamiento de la prensa en los últimos meses? ¿Sueles ver el canal de tu tío Erasmo?

Sí, he visto algunas entrevistas en Willax, como también en otros canales. Creo que es importante analizar y ver distintas corrientes de pensamiento para forjarse uno su propia opinión. Mira, luego de la venta de Wong el año 2006, cada uno de los hermanos se separa y hace sus propios emprendimientos. Y nosotros, como familia Wong Seoane, nos hemos dedicado a los negocios con un propósito positivo. No necesariamente pensando en la plata. Nuestro enfoque no va hacia ese lado. Y bueno, cada uno de los hermanos de mi papá ha girado hacia donde le ha parecido.

—¿Es inevitable que algunos comentarios te afecten?

Llevar el apellido Wong es una gran responsabilidad. En ese sentido, te puedo comentar que para nosotros desde niños siempre ha sido bien difícil. Mi papá nos decía, ‘tengan cuidado con lo que dicen o lo que opinen, porque el prestigio demora en construirse y se puede derrumbar muy rápido’. Entonces, siempre hemos querido cuidar el apellido, pero hay situaciones que no se pueden controlar. Yo lo que siento es que ha habido bastante manoseo del apellido en las redes sociales. Y eso es complicado, porque mucha gente cree que la familia Wong es solamente una. Y en realidad, son cinco hermanos y cada uno tiene sus propios negocios e hijos. No todos estamos dentro del mismo saco.

***

A mitad de la pandemia, Erasmo Wong Seoane se mudó a Cieneguilla con su esposa y sus dos hijos. Casi no ha visto a sus papás, pero se reúne todos los viernes vía Zoom con sus tres hermanos: Eileen, Efraín y Eliane Wong. “Mi papá (Efraín Wong) está muy mayor. Ha tenido cáncer. Es una persona de riesgo, los estamos cuidando mucho”, comenta sobre su dinámica familiar.

—¿Cómo recuerdas a tu abuelo Erasmo (el fundador de la cadena de supermercados Wong)?

Me acuerdo que cuando lo visitábamos de chico, lo primero que me preguntaba era la tabla de multiplicar. Yo quería salir corriendo… Pero la relación con él siempre fue muy buena. Hubo una época que vivía con nosotros, le gustaba ir a pescar y nos llevaba. Su historia es muy inspiradora. Vino a los 11 años de China sin saber hablar el idioma. Y prácticamente se hizo desde cero, a diferencia de nosotros, que hemos nacido con privilegios. Lo que dejó y construyó siempre será un motivo de orgullo para nosotros. //

BREVE HISTORIA DE LOS WONG

Identidad. Erasmo Wong Chiang, patriarca de la familia, llegó al Perú a inicios de la década del 20.

Erasmo Wong Chiang, patriarca de la familia, llegó al Perú a inicios de la década del 20. Primer paso. En 1942, junto a su esposa Angela, funda una bodega en San Isidro que lleva su apellido.

En 1942, junto a su esposa Angela, funda una bodega en San Isidro que lleva su apellido. Expansión. En 1983 se inauguró la primera tienda de la actual cadena de supermercados Wong.

En 1983 se inauguró la primera tienda de la actual cadena de supermercados Wong. Venta. En el 2007, el 100% de los activos de Wong fueron vendidos por un monto de 500 millones de dólares, según Gestión.

VIDEO RECOMENDADO

Minicasas: Las viviendas del futuro