“Enfocados”, el podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, sigue dando que hablar. En esta oportunidad, el último invitado del programa fue nada menos que André Carrillo, futbolista mundialista de la selección peruana. En este contexto, tras contar sus divertidas anécdotas en Portugal, la ‘Culebra’ se refirió a cómo fue su emotivo encuentro con Cristiano Ronaldo, el astro del fútbol mundial. Aquí te contamos todos los detalles.

André Carrillo contó cómo fue el motivo encuentro con Cristiano Ronaldo: “Me conocía”

Cristiano Ronaldo y André Carrillo se encontraron tras disputar el recordado partido entre el equipo combinado del Al-Hilal con el Al-Nassr ante el PSG, club al que pertenecía en ese entonces Lionel Messi.

“El ministro del deporte en Arabia Saudita organizó un partido entre las estrellas del Al Hilal y del Al Nassr, que son los clubes más grandes de ese país. Jugamos contra el PSG. Me acuerdo clarito que ese día el ministro nos dijo que teníamos que dejar bien el nombre de Arabia y que si ganábamos nos daba un carro a cada uno”, empezó relatando Carrillo.

Luego, la ‘Culebra’ agregó: “Cristiano Ronaldo era el que tenía más ganas de todos y metió como dos goles. Imagínense que Cristiano tiene como 70 carros y aun así estaba con unas ganas. Yo desde la banca le hacía barra, pero lamentablemente perdimos”.

Por último, el exAlianza Lima dio detalles de cómo se dio la conversación con ‘CR7′. “Yo entré en el segundo tiempo, cuando faltaban 20 o 25 minutos. Recuerdo que conversé un poco con Cristiano y me conocía porque yo jugué en el Sporting de Lisboa, que fue donde él inició su carrera”.

¡HERMOSA FOTO 🇵🇪❤️🇵🇹! Cristiano Ronaldo se tomó una foto con los hijos de André Carrillo tras enfrentarse en la liga árabe. pic.twitter.com/qNrXcLJllU — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) April 19, 2023

A André Carrillo le preguntaron por su regreso a Alianza y respondió con polémico comentario sobre Christian Cueva: “No quiero estar con el ojo hinchado”

El actual jugador del Al-Qadisiyah ha mencionado en múltiples ocasiones la dificultad que veía en regresar al fútbol peruano, especialmente porque disfruta la estabilidad económica y familiar que Arabia Saudita le otorga. Sin embargo, en el próximo episodio de “Enfocados”, el delantero nacional reveló que ha contemplado en varias ocasiones la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Alianza Lima. No obstante, la experiencia negativa que vivió su compañero de selección, Christian Cueva, lo hace evaluar bien la situación.

“Lo he pensado de todas maneras (volver a Alianza Lima). Tengo miedo que me pase lo que le pasó a Cueva. No quiero estar con el ojo hinchado”, comentó el volante de 33 años.

Como se recuerda, Christian Cueva volvió al equipo blanquiazul en el 2023 con la promesa de ser la máxima figura, pero debido a que enfrentó lesiones y una mala condición física, tuvo un pésimo desempeño en el equipo, lo que provocó que reciba críticas de los fanáticos y luego sea retirado del club de forma poco grata.

¿Qué pasó con Christian Cueva y por qué Carrillo hace referencia al ojo hinchado?

El ‘ojo hinchado’ que mencionaba André Carrillo sería una referencia al incidente en donde ‘Aladino’ fue agredido por la barra brava de Alianza Lima a principios del 2015, debido a que no tuvo un buen rendimiento en un partido e incluso tuvo malas actitudes con los fanáticos.