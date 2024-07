En la última edición de “Enfocados”, el podcast que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el entrevistado fue nada menos que André Carrillo. La ‘Culebra´ tocó diferentes temas y algunas de sus declaraciones fueron motivo de crítica de parte de los hinchas y de un sector del periodismo. A propósito de ello, Erick Delgado, exarquero y ahora analista deportivo, se refirió a lo dicho por el extremo de la Bicolor y dejó una frase contundente.

Erick Delgado sobre declaraciones de Carrillo en programa de Farfán: “Está diciendo, ya no me interesa tanto venir a la selección”

“Después de estas declaraciones desafortunadas de un tipo que yo no conozco, sino le tengo cariño, porque sé cómo es como persona y compañero, me parece que han sido desafortunadas sus declaraciones. Porque solamente hace pensar lo que tú has dicho, parece que llevara ese resentimiento, sobre todo a la crítica en esta última parte en estos últimos dos años”, empezó diciendo Delgado en ‘Erick y Gonzalo”.

Luego, el popular ‘Loco’ aseguró que Carrillo prácticamente está diciendo que ya no tiene interés en defender la camiseta nacional. “Yo creo que ya, ha llegada al punto que con estas declaraciones medio desafortunadas del tema, está diciendo, ya no me interesa tanto venir a la selección, porque no me beneficia en nada”.

¿Qué dijo ‘Paco’ Bazán sobre lo dicho por André Carrillo?

Ante lo dicho por el excapitán de Sporting Cristal, ‘Paco’ Bazán, otro de los panelistas de ‘Erick y Gonzalo’, agregó: “Una cosa es venir a la selección en el proceso de Ricardo Gareca, con toda la mancuerna. Una cosa es jugar en esa selección, con la mejor hinchada del mundo, con todas las marcas felices”.

A André Carrillo le preguntaron por su regreso a Alianza y respondió con polémico comentario sobre Christian Cueva: “No quiero estar con el ojo hinchado”

El actual jugador del Al-Qadisiyah ha mencionado en múltiples ocasiones la dificultad que veía en regresar al fútbol peruano, especialmente porque disfruta la estabilidad económica y familiar que Arabia Saudita le otorga. Sin embargo, en el próximo episodio de “Enfocados”, el delantero nacional reveló que ha contemplado en varias ocasiones la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Alianza Lima. No obstante, la experiencia negativa que vivió su compañero de selección, Christian Cueva, lo hace evaluar bien la situación.

“Lo he pensado de todas maneras (volver a Alianza Lima). Tengo miedo que me pase lo que le pasó a Cueva. No quiero estar con el ojo hinchado”, comentó el volante de 33 años.

Como se recuerda, Christian Cueva volvió al equipo blanquiazul en el 2023 con la promesa de ser la máxima figura, pero debido a que enfrentó lesiones y una mala condición física, tuvo un pésimo desempeño en el equipo, lo que provocó que reciba críticas de los fanáticos y luego sea retirado del club de forma poco grata.

El ‘ojo hinchado’ que mencionaba André Carrillo sería una referencia al incidente en donde ‘Aladino’ fue agredido por la barra brava de Alianza Lima a principios del 2015, debido a que no tuvo un buen rendimiento en un partido e incluso tuvo malas actitudes con los fanáticos.