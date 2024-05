Junto a Jorge Luna, Ricardo Mendoza también se encuentra en el ojo de la tormenta tras viralizarse las declaraciones que le brindó a Verónica Linares a mediados de 2023, donde revela de manera controversial que le molesta el asedio de personas en la calle. En ese sentido, hoy su vida genera mayor repercusión e impacto en redes sociales y a través de programas como “Magaly TV, La Firme” que obtuvo imágenes exclusivas de la gran fiesta celebrada por el cumpleaños de la mamá de uno de los líderes de “Hablando Huevadas” (HH), que además contó con la participación de quien sería su nueva pareja sentimental. Te mostramos cómo se llevó a cabo el evento, dónde fue, y de qué forma el comediante la presentó en sociedad.

¿CÓMO PRESENTÓ RICARDO MENDOZA A NUEVA PAREJA SENTIMENTAL EN GRAN FIESTA CELEBRADA POR CUMPLEAÑOS DE SU MAMÁ?

Luego de ser duramente criticado por expresarse en contra de los selfies o firma de autógrafos mientras pasea por las calles, por ejemplo, Ricardo Mendoza, junto a Jorge Luna, continúa al mando de HH, llenando teatros enteros, y disfrutando de gratos momentos familiares como los vividos el último sábado 18 de mayo en una gran fiesta organizada por el cumpleaños de su madre, a la cual asistieron familiares de Doña Gaby, y por supuesto su nueva pareja sentimental.

Tras el ‘ampay’ emitido por “Magaly TV, La Firme”, el exitoso y a la vez controversial comediante de stand-up, nuevamente ocupó las primeras planas de espectáculos por aparecer de la mano junto a Katya Mosquera, la joven de 33 años cuya identidad ha sido compartida públicamente, y no podía faltar en el evento preparado para celebrar a lo grande el onomástico de su suegra.

En medio de los festejos llevados a cabo en la explanada de la Costa Verde donde gracias a su sentido del humor se robó el show, Ricardo Mendoza publicó por redes sociales algunos de los instantes en los cuales se evidencia la buena relación y trato que tendría su nueva pareja con otros componentes de hogar a través de divertidos bailes, pero según el popular programa de farándula local, solo le habría faltado tomarse fotos con Doña Gaby, quien por cierto disfrutó de las presentaciones musicales de “Son Tentación”, entre otras orquestas de salsa contratadas.

Cabe resaltar con respecto a Katya Mosquera, que el informe presentado como ‘ampay’ revela haberlos encontrado caminando de la mano en las inmediaciones de las zonas comerciales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez donde ella trabajaría como anfitriona de vuelo o tripulante de cabina para una reconocida aerolínea latinoamericana.

Recordemos además que esta nueva relación sentimental protagonizada por Ricardo Mendoza, llega luego de varios meses en los cuales mantuvo romance con Mayra Goñi, y anteriormente vinculado con la modelo y TV Host, Rosalía Franco.

LAS DECLARACIONES BRINDADAS POR JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA EN 2023 QUE HOY GENERAN POLÉMICA EN REDES SOCIALES

El 23 de junio de 2023, Verónica Linares estrenó para “La Linares” la entrevista que le realizó a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, siendo el instante viral aquel donde los comediantes de HH expresaron de manera controversial que no les gusta que se les acerquen a pedir un autógrafo, foto o saludos.

Hoy ambos son tildados como soberbios ya que en dicho diálogo entre los dos realizaron comentarios tales como “Odio fingir que quiero a alguien”, “no nos debemos al público”, y “detesto el comportamiento (de las personas)”.

(A partir de minuto 25)

“Yo no salgo para evitar esas cosas ... y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo”, dijo también Jorge Luna, por ejemplo, al referirse sobre el acercamiento de sus seguidores para pedirle algo mientras realiza actividades cotidianas de manera pública.

Por otro lado, y acerca del mismo tema, Ricardo Mendoza no dudó en decir que odia “los saludos” porque le quita tiempo, y cuando ocurre “me tengo que detener y saludar, (y) yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero”.

¿CÓMO Y POR QUÉ MATEO GARRIDO LECCA DEFIENDE LA POSTURA DE JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA ACERCA DE LA INCOMODIDAD QUE LES PRODUCE SER ABORDADOS POR FANS?

Desde abril de 2019, HH es un éxito rotundo en plataformas digitales a cargo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, y un fenómeno que resulta indescriptible para algunos ya que basan su comicidad en la presentación del tradicional humor negro cuyo contenido es aceptado por una gran mayoría que hoy forma parte de sus polémicas declaraciones brindadas a Verónica Linares en junio del año pasado, y por lo cual fue consultado Mateo Garrido Lecca recientemente.

A propósito del controversial tema que ha sido tocado por programas de espectáculos como “Magaly TV, La Firme” y “Amor y Fuego”, el colega de los criticados comediantes de stand-up por expresar que les molesta el acercamiento de seguidores mientras realizan actividades públicas, respondió a preguntas formuladas por El Popular, indicando en principio que no le parecen “desafortunadas” las expresiones vertidas por ambos en aquella entrevista viralizada.

Si bien el diálogo concedido al podcast “La Linares” se llevó a cabo casi a fines de junio de 2023, las declaraciones recién han impactado en redes sociales, y generado todo un revuelo mediático que Mateo Garrido Lecca entiende comentando que “sin contexto se entienden mal sus palabras”, pero “yo los conozco, se toman un montón de fotos todo el tiempo”.

“Es difícil manejar el nivel de éxito que tienen (Jorge Luna y Ricardo Mendoza), es abrumador”, expresa el también actor peruano de 31 años, tomando postura a partir de su experiencia compartiendo con ellos.

Asimismo, cuenta que ha sido testigo de cómo los dos son abordados en las calles sin “poder caminar”, ni “poder vivir su vida”, y por esa razón los comprende pese a no tener el mismo nivel de fama adquirido a partir del lanzamiento de HH vía YouTube.