Daniela Darcourt es una de las artistas a nivel nacional que mayor éxito viene cosechando. En base a su melodiosa voz y sus nuevas canciones, la salsera se ha posicionado como una de las favoritas de los fanáticos de dicho género. Sin embargo, en las últimas horas se ha generado gran polémica tras unas declaraciones de Sergio George. El productor estadounidense cuestionó el éxito musical de la cantante y provocó controversia en redes sociales.

Qué dijo Sergio George sobre Daniela Dancourt

En una entrevista en el podcast de Yahaira Plasencia, George dijo que Dancourt habría pagado para que crezcan sus reproducciones en diferentes streamings. Esto, como se esperaba, provocó reacciones en redes.

“Intenté primero (trabajar) con Daniela porque tenía grandes números en YouTube, y ahora no sé si son números comprados o no porque uno se entera de muchas cosas. Quizás (los números) eran comprados... no por ella, pero tenía grandes números”, comentó Sergio.

Así reaccionó Daniela Darcourt luego que Sergio George cuestionara su éxito musical

Sin intención de polemizar sobre lo dicho por George, Daniela prefirió utilizar su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de sus fans.

“Ver a mi gente disfrutar junto a mí, no tiene precio... De corazón, gracias a cada uno de mis peruanos en el mundo por ayudarme a seguir creciendo, por darle paso a mi música en sus vidas y por hacer de este sueño, su sueño, también. Orgullosa de ver y flamear mi bandera roja y blanca por el mundo entero, a paso lento, pero seguro”, indicó Dancourt.

¿Por qué Sergio George prefirió trabajar con Yahaira Plasencia y no con Daniela Darcourt? Productor lo revela

Sergio George estuvo como invitado en el podcast ‘Hablando con La Yaha’ donde estuvo contando varios pormenores sobre la supuesta relación que tiene con Yahaira Plasencia, su vínculo con Jefferson Farfán y explicando las razones por el cual optó no laborar con Daniela Darcourt. Precisamente, el productor estadounidense inició contando que llegó a nuestro país por primera vez para buscar a la interprete de “Señor Mentira” debido a que tenía muchas vistas en su cuenta oficial de YouTube. No obstante, dejó entrever que la cantante pagaba por todas las reproducciones en cada videoclips.

Asimismo, el popular ‘Serch’ confesó que prefirió trabajar con Yahaira Plasencia porque se encuentra en el mundo de la salsa urbana y tiene un parecido con Anitta que también apuesta por la música urbana, caso contrario de Darcourt que no estaba interesada. “Pero en lo que busco yo, prefiero a Yahaira Plasencia, que es una salsa urbana...”, sostuvo.

Además, contó que la expareja de Jefferson Farfán pasó por un casting en Colombia para comprobar que realmente bailaba y cantaba como la interprete brasilera. Tras ello, se fueron a Miami para grabar el tema “Y le dije no”, quedando sorprendido con todo lo que observó. Por ello, decidieron arribar a Lima para firmar contrato y hacer emerger su carrera internacionalmente.