Detrás de un gran artista hay un gran fandom. BTS se ha convertido sin duda en un fenómeno mundial de la música, pues han sido uno de los grupos coreanos que han logrado trascender sus fronteras y entrar en otros mercados musicales. La boy band sigue conquistando corazones alrededor del mundo y este 9 de julio su fandom más grande cumplen 7 años de creación.

El fandom de BTS, llamado ARMY hicieron tendencia en Twitter el hashtag “#Happy7thBirthdayARMY” y “#ARMYDay” desde horas de la mañana, para honrar este nombramiento de su club de fans, creado 7 años atrás, pero ¿Qué significa ser parte del ARMY?

Si eres fan de BTS y formas parte del ARMY, seguramente sabrás que ARMY en realidad significa Adorable Representative M.C. for Youth y el término M.C. es usado para alguien que es un maestro del rap, por lo que usar ese término para BTS significa que sus fans son especiales para ellos.

Una buena fan de BTS debe conocer todo sobre Bangtan Sonyeondan: como que el 9 de julio es su aniversario y saberte los nombres y apodos de sus siete miembros.

Un 9 de julio, BTS reveló el nombre oficial de su base de fans, quienes ahora son conocidas como ARMY, un ejército que está detrás de las compras de álbumes, stream en plataformas musicales, traducciones, audiencias en cada uno de sus conciertos, apoyo en redes sociales amándolos y amándose a sí mismas gracias a su música.

¿Quiénes forman parte de BTS?

BTS es una boy band surcoreana formada en Seúl en 2010. Está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Debutó el 13 de junio de 2013, bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción “No More Dream”, incluida en su primer sencillo “2 Cool 4 Skool”. Sin embargo la popularidad la alcanzaría en el año 2015, con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016), y Young Forever (2016).

BTS rompe un nuevo record gracias al videoclip de “Boy With Luv”. (Foto: Instagram)

Estos 7 jóvenes han demostrado su talento en los escenarios, quienes se han hecho acreedores de varios premios en importantes ceremonias, no solo de Corea del Sur, sino en galas internacionales importantes como Billboard.

Los miembros fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como “Líderes de la nueva generación”, y fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en 2019. Forbes Corea los reconoció como las celebridades más destacadas del país en 2018 y 2020, en tanto que el grupo se posicionó en el número 43 de la Forbes Celebrity 100 de 2019 como una de las boy bands con mayores ingresos del mundo.

Este 2020, la boy band sur coreana inició bien el año con el lanzamiento de su álbum musical “Map of the Soul: 7″.

¿Cuáles son las canciones más populares de BTS?

Boy With Luv (2019)

IDOL (2018)

DNA (2017)

Fake Love (2018)

MIC Drop (2017)

