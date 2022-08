Los feriados son una de las fechas más esperadas por todos. Usualmente estas fechas son un momento perfecto para poder viajar, pasar el tiempo en familia, amigos o en pareja. Por otro lado, hay también quienes aprovechan estos días para trabajar y percibir más ingresos que normalmente reciben. Este año 2022, Perú pasó de tener 12 a 14 feriados en su calendario. En esta nota te contaremos cuándo es el próximo feriado de agosto en el país.

Recientemente, el sábado 06 de junio del 2022 se celebró un reciente feriado en el que millones de trabajadores del sector público y privado no trabajaron, a diferencia de otros que sí lo hicieron previa negociación con sus empleadores.

A continuación, te contaremos cuándo es el próximo feriado del mes de agosto, para que así organices mejor tu tiempo y lo puedas aprovechar al máximo.

CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO DEL MES DE AGOSTO EN EL PERÚ

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 713, los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo y para esta temporada, esos días serán el lunes 29 de agosto y martes 30 de agosto.

Debido a que el feriado por la conmemoración a Santa Rosa de Lima será el martes 30 de agosto, se formará un puente festivo con los días de descanso de fin de semana, que son el sábado 27 y domingo 28 de agosto, al que se sumará el feriado del lunes 29 de agosto, decretado por el Gobierno.

Estos cuatro días pueden ser aprovechados por todos para hacer turismo o para disfrutar un día tranquilo en familia, dependiendo de lo que cada familia peruana decida organizar.

Es importante señalar que este puente festivo se da en el mejor de los casos, siempre y cuando uno no tenga que trabajar un sábado o domingo, ya que hasta el momento no se ha señalado que los días 27 y 28 no han sido declarados días no laborales.

Sin embargo, de haber algún cambio en los próximos días, la ley señala que los días no laborables son compensables y acordados entre el empleador y sus trabajadores, para establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar.

QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE LA CONMEMORACIÓN A SANTA ROSA DE LIMA

La conmemoración a Santa Rosa de Lima es un acto que se celebra en varias partes del Perú. Se trata de una de las santas más importantes del país. Cada 30 de agosto de cada año, se celebra la Festividad de Santa Rosa de Lima, en conmemoración a la Primera Santa de América que desde temprana edad decidió consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños.

Santa Rosa de Lima, quien en vida se llamó Isabel Flores de Oliva, perteneció a la orden de los dominicos. Nació en Lima, el 30 de abril de 1586 y falleció a los 31 años, el 23 de agosto de 1617.

En reconocimiento a su vida filantrópica, a sus milagros y premoniciones, en 1668, el Papa Clemente IX la beatificó. Un año después, la declaró patrona de Lima y del Perú.

En 1670, el Papa Clemente X la declaró patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. Al año siguiente, el 12 de abril de 1671, el mismo Sumo Pontífice la canonizó, fijándose su festividad el 30 de agosto, fecha donde no solo el Perú la recuerda, sino varios países del mundo.

Una de las instituciones que más tributo le rinden es la Policía Nacional del Perú, quienes adoptaron a Santa Rosa de Lima como Celestial Patrona y Protectora, celebrando cada 30 de agosto el “Día de Santa Rosa de Lima y de la Virtud Policial”.