Una de las figuras públicas más reconocidas en el país es Tilsa Lozano, quien ganó gran fama por su escultural figura y, también, por ser relacionada sentimentalmente con Juan Manuel Vargas, ex seleccionado nacional de fútbol. La popularidad de la pareja fue grande que incluso fue el tema central durante su participación en el programa El valor de la Verdad de Latina Televisión. En esta nota te contaremos cuánto es lo que ganó la artista por sentarse en el sillón rojo.

¿CUÁNTA PLATA GANÓ TILSA LOZANO POR SU APARICIÓN EN “EL VALOR DE LA VERDAD”

La exmodelo y expresentadora de televisión, Tilsa Lozano, ha salido a la luz para aclarar los persistentes rumores que la rodean desde su participación en el polémico programa de televisión “El Valor de la Verdad”. Durante mucho tiempo, se especuló que Tilsa había recibido una suma considerable de 50 mil soles solo por aceptar estar en el programa. Sin embargo, la propia Lozano ha desmentido estas afirmaciones, revelando que solo recibió el premio correspondiente a las respuestas que proporcionó durante su participación en dos capítulos del programa.

Aclarando la controversia, Tilsa Lozano enfatizó que no recibió los 50 mil soles como un pago adicional por su participación en dos ediciones del programa, como se había especulado. En sus propias palabras, “Me metieron la yuca, debieron pagarme por los dos capítulos. Solo me pagaron el premio, solo 50 mil soles. Es una leyenda urbana todo eso, hecha la ley, hecha trampa. Me metieron la yuca y partieron el programa en dos, era calichina”.

A pesar de la aclaración sobre su compensación, Tilsa Lozano expresó su afecto y admiración por Beto Ortiz, quien fuera el conductor de “El Valor de la Verdad” en ese momento. Según la exmodelo, Ortiz es “único” y lo ama profundamente.

La controvertida participación de Tilsa Lozano en el programa dejó una profunda impresión en la audiencia, ya que compartió detalles sobre su relación con el exfutbolista Juan Manuel Vargas. Sin embargo, la exmodelo ha revelado que aún hay aspectos de esa historia que no ha compartido públicamente y que, por el momento, prefiere mantener en privado. “Ya no hablaría del tema nunca más, o tal vez sí, jajaja. Pero ya para qué”, concluyó Tilsa Lozano.

ESTAS FUERON LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ TILSA LOZANO EN EL VALOR DE LA VERDAD

1. ¿Vivías con Juan Manuel Vargas cuando el venía de vacaciones a Lima? No.

2. ¿Rechazaste el departamento que el “Loco” te quiso comprar? Sí.

3. ¿Soportaste los ataques de la prensa para cuidar la imagen del “Loco”? Sí.

4. ¿Organizó Vargas un evento en Italia como pretexto para conocerte? Sí.

5. ¿Le dijo Juan a la prensa que estaba separado solo porque tú se lo pediste? Sí.

6. ¿Te enamoraste de la sonrisa de Juan Manuel? Sí.

7. ¿Visitó Vargas a tu padre en Argentina en el último partido de la selección? Sí.

8. ¿Viajaste a Italia más de 15 veces para ver a Juan? Sí.

9. ¿Viviste un año con “Loco” Vargas en Italia? Sí.

10. ¿Lo hubieras dejado todo por el amor de Vargas? Sí.

11. ¿Tilsa terminaste por primera vez con Juan por enterarte de un secreto suyo en televisión? Sí.

12. ¿Te pidió Juan Manuel que te hicieras un tratamiento para que pueda tener un hijo contigo? Sí.

13. ¿Fuiste la mujer de Vargas por más de tres años? Sí.

14. ¿Tomaste pastillas para la depresión que te produjo la ruptura? Sí.

15. ¿Alguna vez en tu vida recibiste regalos o dinero a cambio de sexo? No.

16. ¿Juan Vargas se portó como un cobarde contigo? Sí.

17. ¿Te arrepientes de haber sido su enamorada (del Loco Vargas)? No.

18. ¿Fue un error en tu vida el Loco Vargas? Sí.

19. ¿Es Juan el amor de tu vida? Sí

20. ¿Lo amas todavía? Apretaron el botón rojo.

Pregunta extra: ¿Hiciste la canción “Soy soltera” para vengarte de Juan Vargas? Sí.

21. ¿Sientes que Juan Manuel Vargas te amó? No.

QUÉ ERA EL VALOR DE LA VERDAD DE LATINA TELEVISIÓN

El valor de la verdad fue un programa de concurso peruano, adaptación de Nothing but the Truth, conducido por el periodista peruano nacionalizado mexicano Beto Ortiz para Latina Televisión los sábados a la noche.

Antes de grabar el programa, el concursante responde (afirmando o negando) a más de 100 preguntas con un polígrafo. Cada edición se seleccionan 21 preguntas en 6 niveles, si el concursante responde con la verdad las preguntas de un nivel, pasa al siguiente, de lo contrario es eliminado y pierde todo el monto ganado. Tras ganar un nivel, el concursante puede retirarse llevándose lo ganado o continuar.