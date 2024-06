Tras ausentarse durante varios meses debido a una grave enfermedad, Erick Osores volvió a las pantallas de televisión y a las redes sociales. Si bien su retorno fue celebrado por sus colegas y seguidores, un hecho que no pasó desapercibido fue su aspecto físico, y es que los espectadores notaron que lucía con varios kilos menos, un semblante cansado y su ojo derecho medio cerrado.

Como se desconoce la enfermedad que lo mantuvo alejado del ojo público por mucho tiempo, muchos usuarios comenzaron a especular en redes sociales sobre qué fue lo que padeció y que hizo que tuvieran tales secuelas.

En esta línea, el periodista recientemente habló sobre su situación, revelando el problema que tiene en el ojo y contando cómo está llevando a cabo su proceso de recuperación.

¿QUÉ PROBLEMA TIENE ERICK OSORES EN EL OJO?

Mediante su programa “Erick y Gonzalo” de YouTube, el periodista deportivo no dio detalles específicos sobre la enfermedad que padeció, pero explicó que su ojo derecho se encuentra en mal estado debido a que tiene uno de sus nervios caído. Para no alarmar a sus seguidores, precisó que está recuperándose.

“Ya pasó mi situación, lo que quiero es trabajar. Debo recuperarme, tengo el ojo malo. El nervio se me ha caído. Pensé que era mi TOC, pero es un nervio que me lleva a cerrar el párpado. Me molesta, pero me coloco unas gotas”, explicó Osores.

¿QUÉ DIJO ERICK OSORES TRAS VARIOS MESES DE AUSENCIA POR GRAVE ENFERMEDAD?

El pasado viernes 14 de junio, volvió a las pantallas de América TV, exactamente en el programa “El rincón del hincha” para la previa del partido de Perú vs. El Salvador. Al ser recibido por sus colegas Oscar del Portal y Richard de la Piedra, lo primero que hizo el periodista, fiel a su profesionalidad, fue presentar una antesala para el amistoso de la selección peruana; y luego tuvo palabras de agradecimiento a las personas que lo acompañaron durante el difícil proceso de su enfermedad.

“Yo quiero aprovechar para agradecerle a la señal porque se ha portado extraordinariamente bien conmigo en este tiempo. Les agradezco a todas las personas que me han sostenido en este tiempo”, mencionó el periodista.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA ENFERMEDAD DE ERICK OSORES?

Hace algunas semanas atrás, Erick Osores compartió algunos detalles sobre su estado de salud en conversación con el diario Expreso. “Lo de mi salud es un tema bastante personal. Gracias a Dios todo está bajo control es lo que puedo decir. Pronto, muy pronto estaré al cien por ciento. Como te repito, mi salud es un tema muy privado, que lo he manejado así con mucho cuidado”, señaló el comentarista.

Si bien no reveló la enfermedad que padecía, explicó cuáles fueron los malestares que complicaron sus actividades. “Estuve con nauseas, con medicinas, además el mismo hecho de permanecer en una cama como que te atrofia los músculos. Fueron tres meses demasiados complicados”, sostuvo Erick.

¿QUÉ MENSAJES POSITIVOS RECIBIÓ ERICK OSORES POR PARTE DE SUS COLEGAS DEBIDO A SU REGRESO A LA TELEVISIÓN?

A través de mensajes llenos de alegría y apoyo, muchos colegas de Erick Osores expresaron su felicidad por tenerlo de nuevo en acción, subrayando su importancia como referente en la cobertura de eventos deportivos. Asimismo, destacaron su fortaleza y profesionalismo, elogiando su dedicación al periodismo deportivo.

A continuación, te presentamos algunos de las dedicatorias que recibió: