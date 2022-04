El Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó que Francia Márquez , candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico recibió el Ingreso Solidario , lo que significaría que ha cobrado más de 4 millones de pesos del subsidio, aunque aclaró que su hogar cumple con los requisitos.

“El hogar de la señora Márquez ha recibido hasta ahora 25 pagos correspondientes a los giros del programa: 23 mensuales de 160.000 pesos, hasta diciembre 2021; y uno bimestral, este año, de 380.000 pesos. Eso equivale a 4.060.000 pesos, que han sido depositados en la cuenta registrada para ello. De acuerdo con el manual operativo del programa, a la fecha, el hogar de la señora Márquez no encaja en alguna de las causales de exclusión, por lo cual sigue siendo beneficiario activo del programa”, reportó el DPS en un comunicado.

QUÉ DIJO FRANCIA MÁRQUEZ SOBRE EL PAGO DEL INGRESO SOLIDARIO

Para aclarar dudas, Francia Márquez también se pronunció sobre el pago que recibió por concepto de Ingreso Solidario y aseguró que “como colombiana también califica para ser una de las beneficiarias del programa social”.

“Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia. He trabajado en las minas para sacar a mis hijos adelante, hoy estoy aquí como candidata”, dijo Márquez a Blu radio.

QUIÉN ES FRANCIA MÁRQUEZ

Francia Elena Márquez Mina, es una activista medioambiental, defensora de los derechos humanos, feminista y política de Colombia. Ella fue precandidata a la presidencia en la consulta para elegir al candidato de la coalición Pacto Histórico en representación de su movimiento Soy por somos respaldada por el Polo Democrático Alternativo. En el 2022 fue anunciada como candidata a la vicepresidencia como fórmula de Gustavo Petro para las elecciones presidenciales en Colombia.