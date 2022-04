El Ingreso Solidario inicialmente fue diseñado para operar por tres meses. A través de la Ley de Inversión Social aprobada por el Congreso, Prosperidad Social viene ejecutando el programa hasta 2022. En ese sentido, la Ley de Inversión Social aumentó la cobertura del programa, pasando de 3 millones a 4 millones 85 mil hogares beneficiarios, a partir de marzo y abril de 2022.

De esta manera, el programa priorizará a los hogares registrados en condición de pobreza extrema en Sisbén IV (Grupo A). Esta focalización permitirá que al menos el 30 % de los titulares de los hogares que ingresen sean mujeres. El 64,13 % de los hogares que ya reciben la transferencia monetaria está representado por mujeres cabeza de hogar.

Por otra parte, la atención está disponible durante las 24 de los siete días a la semana. Eso sí, incluye los días festivos y millones de ciudadanos podrán hacer las consultas correspondientes. Conoce a continuación cuál es el número del asistente virtual.

Verificar, Familias en Acción e Ingreso Solidario: cómo y quiénes cobran del 11 al 17 de abril

CONSULTAR CON CÉDULA SI SOY BENEFICIARIO DEL INGRESO SOLIDARIO CON DAVIPLATA

Daviplata es un servicio de cuenta digital que en esta oportunidad te podrá facilitar el cobro del Ingreso solidario , el cual se repartirá en todo el territorio colombiano. Según un comunicado de la entidad se sabe que el primer cobro del año se podrá realizar desde el 12 de marzo, pues desde dicha fecha ya estarán disponibles los giros.

REVISA EL LINK DE CONSULTA PARA EL INGRESO SOLIDARIO CON DAVIPLATA

Para conocer la fecha de pago que te corresponde cobrar el Ingreso solidario, puedes ingresar al link de Daviplata , el cual es: https://daviplata-familia-bot.mybluemix.net/ . Una vez que hagas clic en el link que te indicamos debes completar todos los campos que aparecen en la pantalla, para así realizar una consulta exitosa y el posterior desembolso del dinero. Finalmente, deberá elegir la opción SACAR PLATA en Daviplata y hacer el retiro en cualquier cajero automático de Davivienda o algunos de los puntos: Baloto, PuntoRed, Conred, Reval y Efecty.

NÚMERO PARA CONSULTAR EL INGRESO SOLIDARIO VÍA WHATSAPP

Para hacer tus consultas respecto al Ingreso Solidario y otros programas sociales como Jóvenes en Acción y Familias en Acción, deberás llamar o escribir al número 318 806 7329

“Para solicitudes que requieran atención personalizada, el sistema direccionará la consulta para que un agente le responda. Esa atención personalizada será de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m. y sábados de 8 a. m. a 1 p. m.”, dijo Edwin Giovanny Torres, coordinador de Participación Ciudadana de la entidad.

Por otro lado, cabe precisar que Prosperidad Social administra los programas sociales del Gobierno nacional. Posee cuatro grandes canales de atención: virtual, presencial, telefónico y escrito. Estos se diversifican en varios medios que registraron millones de solicitudes entre peticiones, quejas, sugerencias, denuncias o felicitaciones en 2021, según el informe de gestión de la Secretaría General de la entidad.

DÓNDE SE PODRÁ CONOCER LA FECHA Y CUÁNDO SE PAGA EL INGRESO SOLIDARIO EN ABRIL DEL 2022

El representante de Prosperidad Social, Édgar Picón Prado anunció esta nueva medida de la entidad para los beneficiarios del Ingreso Solidario que aún no hayan podido cobrarlo. “Los recursos no cobrados de Ingreso Solidario no se pierden. Sino cobró algun(os) giro del 2020 o del 2021, los podrá cobrar en el ciclo de pagos extraordinarios que iniciará este mes de abril”, manifestó el directivo de la entidad que reparte este beneficio.

CÓMO COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO