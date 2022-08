El programa humorístico “JB en ATV” es uno de los favoritos de los peruanos debido a las escenas graciosas que protagoniza el elenco y por las parodias de algunos momentos que se viven en el Perú.

Recientemente, diversos integrantes del programa dejaron impactados a los fanáticos al salir del espacio de entretenimiento de manera repentina.

En esta línea, te contamos quienes son los cómicos que dieron un paso al costado del programa de Jorge Benavides y cuáles fueron sus motivos.

Fátima Segovia

Conocida como la “Chuecona”, Fátima Segovia era una de las figuras más queridas de “JB en ATV”. Cuando dejó de aparecer en el programa desde enero de este 2022, preocupó a todos sus seguidores.

Tras su abrupta salida, la artista se pronunció en sus redes sociales y explicó que había pedido licencia por motivos de salud. El tema era que tenía una infección en la pantorrilla y necesitaba someterse a una cirugía.

“No voy a estar en el programa, pero no por nada malo. Hay muchas especulaciones, se trata de un tema de salud porque no me siento al cien por ciento. Es por un problema de mi pierna, me voy a aislar por un tiempo, alrededor de unos cuantos meses”, expresó en un video.

“Por ese motivo, ya no me verán en la televisión hasta nuevo aviso. Voy a someterme a una operación en febrero y me estoy preparando para eso”, agregó.

Claudia Serpa

La hermana de Gabriela Serpa, quien actualmente trabaja en “JB en ATV”, también formó parte del elenco de Jorge cuando estaba en Latina. Sin embargo, a inicios de 2020, la actriz decidió retirarse del programa para crecer profesionalmente.

“Pronto me van a ver en otro canal (...). Uno va a otro lugar donde te dan más espacio para poder explayarse como artista. Ernesto Pimentel es un capo y me encantaría trabajar con él”, afirmó la actriz cómica para la prensa.

Clara Seminara

En mayo de 2019, la actriz cómica acusó a su compañero ‘Yuca’ por tocamientos indebidos dentro del “El wasap de JB”. Sin embargo, no fue respaldada por Jorge Benavides ni sus demás compañeros de elenco.

Estos inconvenientes con su compañero, hicieron que Clara abandonara eel espacio humorístico.

Enrique ‘Yuca’ Espejo

Debido a la denuncia por acoso sexual que le interpuso Clara Seminara, ‘Yuca’ salió del programa por un tiempo.

“Dios me dio ese don para poder llegar a mi público. Yo me sentí contento y feliz, pero ahora me siento triste porque no sé hasta dónde va a llegar. Me siento bastante mortificado porque estoy pasando momentos difíciles, como todos por la pandemia, o sea, yo no voy a trabajar nunca”, dijo en ese momento.

A pesar de todo, el pasado sábado 23 de julio, ‘Yuca’ volvió a integrar el elenco, pero esta vez en “JB en ATV”.

Joao Castillo

Recientemente, Joao Castillo sorprendió a todos los televidentes por su abrupta salida de “JB en ATV”, y justamente su salida coincidió con el regreso de Enrique ‘Yuca’ Espejo al espacio humorístico.

Tal coincidencia hizo que surgieran rumores de un posible despido y que el comediante habría vuelto al programa como su reemplazo.

No obstante, el pasado 30 de julio, el humorista reapareció en dicho espacio, devolviéndole la esperanza a todos sus seguidores. Sin embargo, su regreso no ha aclarado cuál será su futuro en el programa.