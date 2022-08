María Fernanda Véliz es el nombre de la hija del cumbiambero Tommy Portugal, y recientemente ha salido ante las cámaras de televisión para quejarse de que su padre no la apoya a lo largo de sus 20 años de vida. En esta nota te contamos todos los detalles sobre la joven y de su conflicto con su padre.

En uno de los últimos programas de “Magaly TV La Firme”, se presentó el testimonio de Mafer Véliz, quien declaró que Tommy se muestra distante de ella y que incluso evita apoyarla en su carrera musical.

Según el informe del programa de Magaly Medina, el cantante se hizo responsable de su hija desde los 16 años hasta que cumplió la mayoría de edad.

“No sé, siempre sentí que él no me veía como su hija... él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes y no lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja. Yo le hice caso y mi mamá también por apoyarlo”, dijo Véliz.

Tommy Portugal mantenía una relación amorosa con la también cantante Estrella Torres cuando se enteró de su paternidad.

¿QUIÉN ES MAFER VÉLIZ?

Es la hija del cantante Tommy Portugal y de la animadora infantil Mariela Véliz. El cumbiambero mantuvo un breve romance con la artista, quien salió embarazada en el año 2000; sin embargo, recién conoció de la existencia de su hija 12 años después.

A lo largo de los años, Mafer Véliz ha ganado posicionamiento en las redes sociales bajo el nombre de @maferportugalv. Su cuenta de Instagram posee más de 36 mil seguidores y 60 publicaciones. Sin embargo, su fama llegó debido a los concursos de canto.

La jovencita se presentó en el 2020 en el programa “Yo Soy”, donde apareció en un casting imitando a la cantante mexicana Danna Paola. Como no convenció, volvió a presentarse caracterizando a Amy Gutiérrez. Un año después, volvió a tener fama en el reality de canto “La Voz Perú”, pero no logró convencer al jurado.

Actualmente, Mafer Véliz, la hija de Tommy Portugal, pertenece al grupo de salsa Sensación Salsera.