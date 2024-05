La razón por la que Paco Bazán se mostró molesto tras ser vinculado con Ely Yutronic

Francisco Bazán o conocido también como Paco Bazán es uno de los futbolistas más populares del país, sobre todo por su paso en Universitario de Deportes. No obstante, durante estos días el conductor de televisión se encuentra en el ojo público debido a un presunto vinculo con Ely Yutronic, quien comparte canal televisivo, por lo que mostró su total incomodidad con todas estas especulaciones.

¿POR QUÉ PACO BAZÁN SE MOSTRÓ INCÓMODO TRAS SER VINCULADO CON ELY YUTRONIC?

Paco Bazán y Junior Silva estuvieron hablando de diversos temas en su canal de YouTube Con Señal TV, entre la que tocaron el supuesto vinculo que tiene el presentador de televisión con Ely Yutronic. Al inicio, el exjugador de Universitario de Deportes se mostró incómodo tocando este tema, aunque luego aprovechó para dejar en claro que no existe nunca amistad entre ambos.

“(¿Por qué se rompió la amistad?) Ahí va el tema, ¿De qué amistad hablan? (¿Hubo amistad?) No, ¿Cómo puedes ser amigo de una persona que no conoces?”, sostuvo el comentador deportivo.

De esta manera, el conductor de ‘El Deportivo’ mencionó que todas estas especulaciones de un romance con la chilena lo ha perjudicado en su imagen, por lo que conversará con su canal al respecto. “Primero tengo que conversar con el canal de muchos temas, porque yo he salido muy golpeado de esto. Lo que pasa es que yo soy un caballero y no hablo de cosas que no se tienen que hablar. Yo sí estoy mortificado, obviamente, y elijo el silencio, porque un hombre es esclavo de sus palabras y es dueño de su silencio”, sostuvo.

“Tengo que conversar con mi centro de trabajo porque ha habido muchas cosas que han generado de que a mí me saquen la mie*** en redes sociales, que estén afectando a mi familia, que estén afectando las publicaciones que hago con marcas comerciales, que estén afectando otros centros de trabajo. Gente enferma que se compra un cuento, y no es justo. Me pusieron al medio o me puse al medio de una situación que es increíble. Mantengo mi silencio”, agregó para su canal de YouTube.

¿POR QUÉ PACO BAZÁN SE SEPARÓ DE SU ESPOSA?

En dialogo para el programa ‘Confesiones de Blanca Ramirez’ que se transmite mediante YouTube, Paco Bazán contó detalles de su vida privada. El exarquero de Universitario de Deportes mencionó que tuvo la oportunidad de conocer a su expareja mientras formaba parte de Juan Aurich en 1999.

“Tenía 17 años. (Gustavo) me dijo que lo acompañara a la casa de su flaca. Cuando entramos, había una chiquilla guapísima, chinita, con los pómulos grandes, el pelo marrón y con camisa de colegio. Era la hermana menor. Fue un click”, dijo al inicio.

Asimismo, el exfutbolista de Universitario no dejó pasar el momento para revelar que su relación terminó debido a los malos consejos que le brindaban sus amigos. “Nunca usé el anillo porque yo creía que era un símbolo de esclavitud. El matrimonio a veces me asfixiaba, era yo, no mi esposa. Había mucha presión para que viviera como soltero en una unión conyugal, era una presión fuertísima”, comentó.

“Yo era un mal papá, un pésimo papá, ausente, vehemente y que corregía con violencia. No era empático, era egoísta. No me daba cuenta, no lo hacía por dañar”, agregó para mencionado programa.

¿QUÉ DIJO PACO BAZÁN SOBRE SU ACERCAMIENTO CON DIOS?

Durante el dialogo con Blanca Ramírez, el narrador deportivo hizo un mea culpa sobre su actitud durante muchos años, donde no se sentía bien consigo mismo. “Fueron 20 años en los que viví perdido, insatisfecho conmigo, de que nada me llenara. Tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todos los sentidos. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud, que fue mi esposa y me regaló dos hijos maravillosos”, explicó.

Además, Bazán confesó su acercamiento a Dios a causa de los malos pensamientos que pasaban por su cabeza.”Yo toqué fondo. Fui salvado por Jesús, Él me encontró una madrugada en la que estaba destrozado… Si me daban una pistola, yo me disparaba (…) Solo me quedaron dos amigos, uno vive en España y al otro lo descubrí, Santiago. Él se convirtió en mi paño de lágrimas y me dio soporte. Sabía que estaba en la lona, empezó a llamarme y a rescatarme”, expresó.