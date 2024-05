Atravesar la Cordillera de los Andes peruanos a bordo de un lujoso sistema ferroviario, no era posible hasta antes de 2017, año de inauguración del denominado Andean Explorer cuyas instalaciones actualmente ofrecen la más costosa y ostentosa experiencia sobre los rieles. Sin embargo, y más allá de su elegancia, el afamado tren que recorre 3 regiones del país, acaba de ser objeto de ciertas críticas en YouTube viral protagonizado por Luisito Comunica, el exitoso creador de contenido mexicano que suma millones de suscriptores y hoy es tendencia por su relato acerca del tren operado por Belmond. Te compartimos el video realizado mientras llega a Puno, qué dijo al respecto y cómo reaccionaron los internautas.

CÓMO FUE LA CRÍTICA DE LUISITO COMUNICA AL TREN MÁS LUJOSO DE SUDAMÉRICA EN YOUTUBE VIRAL

La reciente visita de Luisito Comunica a Perú generó gran expectativa entre sus seguidores y también millones de suscriptores a nivel mundial, ya que decidió adentrarse en la vida de las comunidades habitantes del Lago Titicaca, la ciudad más alta del mundo, y las instalaciones del primer tren nocturno de lujo de América del Sur donde tuvo una buena experiencia en líneas generales, pero resaltó la crítica a un detalle en particular tras recorrer la región de Puno para ir al Cusco.

Desde su inauguración en 2017, el Andean Explorer de Belmond ha recibido a visitantes de todo el mundo, siendo ahora el afamado creador de contenido mexicano y empresario también quien se subió al ostentoso ferrocarril cuya ruta es una de las más altas del mundo, brindando apreciaciones entorno al servicio ofrecido por el valor de $6,200 (S/23,216.38).

“¿Vale la pena pagar miles de dólares?” es la pregunta que coloca Luisito Comunica en el video que hoy ocupa el puesto número 15 de los más vistos en YouTube, y dura 11 minutos mostrando diversos detalles acerca del tren peruano considerado como el más lujoso de Sudamérica.

Conforme avanza la grabación, prueba la comida peruana y termina pasando la noche en “suite digna de un hotel cinco estrellas”, el creador de contenido mexicano llega a un punto donde se expresa de manera crítica acerca de lo ‘malo’ que le significó ocupar una habitación dentro del Andean Explorer de Belmond.

(Foto: Facebook Andean Explorer) / Richard James Taylor

En principio indica que “algo negativo del tren es que realmente no se puede dormir bien”, ya que si bien “se detiene en un pueblito para que se duerma tranquilo”, luego “se empieza a mover de nuevo muy temprano, a las 5.30 de la mañana y empieza a temblar todo”.

“Si soy una persona que está de vacaciones, de luna de miel, (y) gastó 6.000 dólares en un tren que te despiertan a las 6 am, sí se me hace un poquito una grosería”, cuestionó duramente un Luisito Comunica que además hizo notar problemas con la puerta de vidrio de la ducha porque no cerraba, y “otro detallito malón” debido a la delgadez de las almohadas.

(Foto: Belmond Media Hub)

YOUTUBE VIRAL: ¿QUÉ PARTE DEL VIAJE A BORDO DEL ANDEAN EXPLORER SI LE GUSTÓ A LUISITO COMUNICA?

La experiencia de Luisito Comunica a bordo del primer tren nocturno de lujo de América del Sur, no terminó siendo del todo agradable, y es que al descender del Andean Explorer, solo le puso 3,5 sobre 5 como puntaje final.

Al bajar del ferrocarril, dijo que la había pasado lindo, pero como parte del servicio ofrecido por Belmond, el sistema tenía “muchos aspectos a mejorar”, habiendo puntualizado previamente que le gusta la terraza al aire libre porque le permitió ver las estrellas en un cielo “super despejado, nada de contaminación de luces”.

ALGUNOS DE LOS CASI 6,000 COMENTARIOS REALIZADOS ACERCA DEL VIDEO QUE MUESTRA EL PRIMER TREN NOCTURNO DE LUJO DE AMÉRICA DEL SUR ABORDADO POR LUISITO COMUNICA

Su gran cantidad de seguidores, suscriptores e internautas en general que visualizaron su video más de 4 millones de veces, realizó todo tipo de casi 6 comentarios acerca de la experiencia compartida abordando el denominado tren más lujoso de Sudamérica.

Por ejemplo, algunos de ellos destacan en manifestar que Luisito Comunica pone en evidencia un “interesante tren, pero muy costoso”, mientras otro en particular valora sus cuestionamientos, considerando que la crítica es totalmente válida porque “si tu inviertes tanta cantidad de dinero, mereces el servicio más exclusivo que se pueda dar”.

Asimismo, otras personas indicaron en YouTube viral acerca del primer tren nocturno de lujo de Sudamérica, que “me encantaron las vistas”, “soy de Perú, pero ni enterado que había ese servicio de tren tan costoso”, “para tanto dinero no debería de tener esos puntos negativos”, entre otros.