Mr Peet revela que se descompensó en el primer tiempo del Alianza vs. Colo Colo: qué pasó con el líder de A Presión

Este miércoles 15 de mayo, Alianza Lima empató 1 a 1 frente a Colo Colo en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2024. Peter Arévalo o también conocido popularmente como Mr Peet reveló que sufrió una fuerte descompensación en el recinto íntimo mientras transcurría el primer tiempo del partido. Todos los detalles en esta nota.

¿POR QUÉ MR PEET SE DESCOMPENSÓ EN EL PRIMER TIEMPO DEL ALIANZA LIMA VS. COLO COLO?

Mr Peet utilizó su programa ‘Madrugol’ que se transmite por YouTube para comentar el amargo empate de Alianza Lima ante Colo Colo por Copa Libertadores. Así también, el narrador deportivo no dejó pasar la oportunidad para confesar que asistió a ver el partido y que durante el primer tiempo se sintió mal de salud, por lo que se descompensó. El comunicador sostuvo que no accedió a que los médicos lo atendieran ya que era la primera vez que le sucedía algo de tal magnitud.

“No es un tema de presión o ansiedad, no sé qué pasó, pero hoy promediando el primer tiempo, tuve una descompensación, que no me había pasado nunca. No quise para nada generar todo un clima, que seguramente iba a llamar la atención y no era el momento. Mi hija se quedó sorprendida por la cantidad, de un momento a otro comencé a generar mucha agua, y empecé a vomitar agua, en serio se los digo. Quiero compartir esto con ustedes porque siempre se dice que no has vivido para contarla, a mi me pasó un hecho extrañísimo”, narró Arévalo.

Asimismo, el conductor de A Presión se atrevió a mencionar algunas posibles causas de su descompensación que sufrió en el estadio de Matute el pasado miércoles. “He tenido una semana complicada, días complicados, que probablemente desencadenó en esto. Por ahí alguien dice que puede ser porque duermo poco, no lo sé, no soy médico. No tengo explicación para esto, había tomado nada. Otros días tomo café. No tomé nada para botar tanta agua”, precisó en su canal.

¿QUÉ DIJO ‘CHEVARISTO’ SOBRE EXORCIZAR EL ESTADIO DE MATUTE?

En la última edición de A Presión, el grupo de panelistas estuvo comentando sobre el amargo empate que dejó Alianza Lima frente a Colo Colo en la quinta fecha de la Copa Libertadores. Uno de los que no se quedó callado fue ‘Chevaristo’ que trataba de buscarle una explicación a la mala racha que tiene el conjunto íntimo en torneos internacionales, por lo que salió con un inusual pedido que sorprendió a más de uno en la mesa.

“Yo ya no sé qué explicación buscarle porque hace 10 años que no puede ganar en esa cancha. Yo creo mucho en la buena energía y en la mala energía. Yo creo que la cancha hay que exorcizarla. Está muy cargada negativamente, hay mucho sufrimiento en esa cancha”, precisó el comentarista deportivo para A Presión.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRO RESTREPO TRAS EL EMPATE DE ALIANZA LIMA?

Después del duro empate ante Colo Colo de Chile, el técnico de Alianza Lima, Alejandro Restrepo, salió a hablar en conferencia de prensa y mencionó que el equipo tiene todavía una chance de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, no dejó pasar el momento para aplaudir que los blanquiazules compitieron en todos los partidos del torneo.

“En la búsqueda de la mejora continua, creo que a partir de la fecha 9, se tuvo muchas mejoras, como la portería en cero, más llegadas al área, también fuimos más contundente. Desafortunadamente, en estos partidos claves de Libertadores, no hemos podido tener esa victoria que avale una gran campaña, ya que ganando hoy conseguíamos parte de un logro histórico, que aún sigue vivo”, dijo ante las preguntas de la prensa.

“Cada uno debe hacer su análisis, nosotros lo haremos pensando en cómo mejorar al equipo. El equipo ha competido en dos frentes, en el tema internacional lo hizo en todos los partidos”, agregó el DT colombiano.