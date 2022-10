La selección peruana ya confirmó los datos sobre los amistosos que tendrá contra Bolivia y Paraguay, en noviembre tras los encuentros que ha tenido con México y El Salvador, en donde perdió y ganó, respectivamente, bajo el mando del nuevo director técnico Juan Máximo Reynoso Guzmán, exfutbolista y entrenador peruano que esta ante los ojos de millones de hinchas de peruanos y ante el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

Es por ello que en esta nota te contaremos qué dijo Agustín Lozano sobre los amistosos de la selección peruana ante Bolivia y Paraguay, además de otra información que necesitas saber sobre este tema.

QUÉ DIJO AGUSTÍN LOZANO SOBRE AMISTOSOS ANTE BOLIVIA Y PARAGUAY

Agustín Lozano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, dio detalles acerca del próximo encuentro de la selección peruana.

“Nosotros ya estamos prácticamente con los contratos cerrados y tenemos programado el 16 de noviembre jugar en Lima en el estadio Monumental con la selección de Paraguay y el 19 estamos viajando a Santa Cruz para completar la fecha doble antes del Mundial”, declaró Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, para las redes sociales de la ‘bicolor’.

Por otro lado, Agustín Lozano también comentó acerca del inicio de las próximas eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

“En la última sesión de consejo de la Conmebol, se determinó empezar en el mes de marzo del próximo año, sin embargo, el 11 de este mes habrá una reunión entre Conmebol y FIFA donde se sabrá si efectivamente la fecha es aprobada”, dijo Agustín Lozano.

“El profesor Juan ha logrado tener una buena química con todos los jugadores y la familia de la selección. Considero que los resultados se van a ver de manera progresiva, pero tengo la firme convicción que esto está caminando con muy bien pie”, finalizó Agustín Lozano.

QUIÉN ES AGUSTÍN LOZANO

Agustín Lozano Saavedra es un político e ingeniero peruano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tras la captura de su antecesor, Edwin Oviedo Picchotito, por sus presuntos vínculos con “los cuellos blancos del puerto” y con “los wachiturros de Tumán”, bandas de crimen y corrupción organizados.

En el año 2007 fue presidente de la Liga Departamental de Lambayeque y formó parte del directorio la Federación Peruana de Fútbol en el periodo 2007-2010. Luego en el año 2013, anuncia su postulación a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol.

En 2014, postuló a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, sin embargo, el 29 de octubre, el Comité electoral de la Federación Peruana de Fútbol lo inhabilitó para postular.

Luego de idas y venidas dentro de la Federación Peruana de Fútbol, en diciembre del 2018, Agustín Lozano Saavedra asumió la presidencia de la FPF tras la detención de Edwin Oviedo.

En el 2021, Agustín Lozano Saavedra fue elegido oficialmente como presidente de la Federación Peruana de Fútbol para el período entre el 2021 al 2025.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE LA SELECCIÓN PERUANA

La selección peruana de fútbol no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022, bajo el liderazgo de su ex entrenador Ricardo Gareca, quien, en una anterior edición, llevó a la blanquirroja a Rusia 2018. Luego de largas conversaciones con el equipo administrativo de la Federación Peruana de Fútbol, el ex director técnico de Perú dejó de lado la dirección y dio paso a Juan Reynoso, actual director técnico de la selección peruana.

Juan Máximo Reynoso Guzmán es un exfutbolista y entrenador peruano, actualmente es el entrenador de la Selección del Perú. Con la blanquirroja disputó 84 partidos y anotó 5 goles, siendo capitán del combinado hasta su retiro en el 2000.

Es conocido por ser un entrenador rompe-sequías, saliendo campeón después de varios años con los clubes: Coronel Bolognesi (78 años), Universitario (9 años), Melgar (34 años) y el más reciente con el Cruz Azul, terminando la maldición luego de 23 años y medio sin el título de liga, convirtiéndose en el primero en salir campeón de liga como jugador y entrenador en la institución.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó a Juan Reynoso como nuevo técnico de la selección peruana. De esta manera, luego de dirigir exitosamente a Cruz Azul de México, el ‘Cabezón’ asumirá un gran desafío en su carrera.

Según comentó hace un par de años Juan Reynoso a diversos medios de comunicación, el mismo Ricardo Gareca le dijo que él podía ser técnico de la selección peruana, por lo que se entiende que ambas figuras deportivas llevan una relación armoniosa basada en el respeto mutuo.

El nuevo entrenador Juan Reynoso indicó que no había podido hablar con Gareca, pero indicó que lo que construyó el técnico argentino “es digno de resaltar”.

“A esta altura el jugador peruano ya se la cree así que en lo táctico hay que ponerle algo de nosotros”, afirmó Juan Reynoso.

La selección peruana vuelve a ser dirigida por un compatriota del país, algo que no ocurría desde que Roberto Mosquera la comandó brevemente en 2013.

Sobre sus dos últimos partidos frente a México y El Salvador, en el primero la selección peruana obtuvo una derrota que provocó diversas reacciones en los medios de comunicación, mientras que en la segunda, los peruanos se impusieron frente a los salvadoreños.