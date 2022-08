El mes de agosto, muchos de los subsidios vigentes en Chile se iban a pagar a sus principales beneficiarios, de tal manera que así, ellos puedan hacerle frente al alza de precios de la canasta básica familiar y puedan sentir, al menos, un alivio económico en su día a día. Tal es el caso del IFE Laboral de Chile y el Bono Invierno 2022, dos beneficios sociales que son ampliamente esperados por millones de chilenos.

En esta nota te contaremos qué es lo último que se sabe respecto al IFE Laboral de Chile y el Bono Invierno 2022, dos de los subsidios más populares en el país vecino, que hace tan solo unos meses atrás celebró elecciones presidenciales, dando como resultado a Gabriel Boric, un rostro joven que para muchos simboliza un radical cambio en la dirección del Gobierno.

QUÉ ES LO ÚLTIMO QUE SE SABE DEL IFE LABORAL DE CHILE

El IFE Laboral es un beneficio que favorece a los trabajadores y trabajadoras que se empleen formalmente en el país. Las personas que postularon hasta el domingo 31 de julio pasado recibirán tres meses de pago, según hasta el momento se conoce.

Este subsidio, el IFE Laboral, otorga hasta tres meses de pago a quienes, como se menciona líneas arriba, se hayan inscrito dentro del plazo establecido siempre y cuando cumplan requisitos específicos.

Los requisitos para acceder al IFE Laboral, son los siguientes:

No tener una remuneración líquida superior a $1.140.000

Haber estado cesante durante el mes anterior a la postulación

Contar con nuevo contrato de trabajo.

Lo que se sabe hasta el momento es que quien haya obtenido el beneficio entre el actual mes de agosto y septiembre de 2022, por su parte, tendrán derecho a recibir hasta dos y un mes de pago, respectivamente.

Este beneficio social, el IFE Laboral, se viene entregando entre agosto y septiembre de 2022, y posiblemente se extienda hasta el último trimestre del presente año, previa aprobación por el Congreso.

QUE ES LO ÚLTIMO QUE SE SABE DEL BONO INVIERNO DE CHILE

El Bono Invierno de Chile es una suerte de alivio económico que permitirá al 35% de la población de ese país que más lo necesita enfrentar el alza de los alimentos y de servicios básicos, como el agua, la luz o el gas. Este subsidio no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no está tendrá descuento alguno.

Hasta el momento se conoce que el Bono Invierno de Chile ha beneficiado a 7.5 millones de personas en el largo y ancho del país. Desde el pasado viernes 5 de agosto inició el pago, al beneficio no se postula y más del 60% de los favorecidos ya están registradas para recibir la ayuda.

Fuentes chilenas indican que los beneficiarios de este subsidio deben cumplir con ciertas características y requisitos mínimos.

Los beneficiarios del Bono Invierno de Chile deben ser:

Causantes de la asignación familiar o Subsidio Único Familiar y beneficiarios de Seguridades y Oportunidades, personas mayores beneficiarias del Bono de Invierno, beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, del Aporte Previsional Solidario (APS) y la Pensión Básica Solidaria (PBS) de invalidez y del bono al trabajo de la mujer.

Hogares que actualmente no reciben esos beneficios, pero que viven con un menor de edad, una persona mayor o personas en situación dependencia severa, moderada o discapacidad funcional, pertenecientes al 60% más vulnerable del país.

El Bono Invierno de Chile fue posible tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y haber sido discutida en el Senado de Chile, donde finalmente se promulgó.

El monto destinado para el Bono Invierno de Chile es de 120 mil pesos, que se podrán reclamar hasta en un año, y cuya vigencia de cobro es hasta de nueve meses.