En el mundo del espectáculo nacional, una noticia ha capturado la atención de todos: la supuesta separación de la reconocida empresaria Ale Venturo y el destacado deportista Rodrigo Cuba. Aunque hasta el momento ninguno de los involucrados ha brindado declaraciones oficiales al respecto, una serie de evidencias en redes sociales y acciones públicas han generado especulaciones sobre el fin de su relación. En esta nota te contamos qué es lo que les ha ocurrido a ambos.

¿QUÉ PASÓ CON RODRIGO CUBA Y ALE VENTURO?

Uno de los primeros indicios que apuntan hacia una posible ruptura es la eliminación de fotografías en las cuentas de redes sociales de Ale Venturo, donde solía compartir numerosas imágenes junto a Rodrigo Cuba. Estas instantáneas que solían reflejar momentos felices y complicidad entre la pareja fueron archivadas, lo que no pasó desapercibido para los seguidores de ambos.

Por su parte, Rodrigo Cuba también ha dado señales de cambios en su perfil digital. El deportista editó una publicación dedicada al Día de la Madre, eliminando los párrafos en los que expresaba su amor hacia Ale Venturo, dejando únicamente los agradecimientos hacia su progenitora. Estas acciones han generado incertidumbre entre los seguidores, quienes se preguntan si esto es un reflejo de problemas en la relación.

Recientemente, Ale Venturo compartió en sus historias de redes sociales un enigmático video en el que una mujer habla sobre su mala experiencia en el amor, transmitiendo un mensaje de empoderamiento femenino. “Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu”, se escucha decir en el video.

Ante estos acontecimientos, la reconocida conductora de televisión Magaly Medina emitió un informe en el cual abordó el caso de Rodrigo Cuba y Ale Venturo. En el reportaje, el equipo periodístico captó a Rodrigo Cuba saliendo de un establecimiento junto a su madre, momento en el cual un reportero le consultó sobre su situación sentimental. El futbolista optó por guardar silencio, lo cual fue interpretado como una respuesta en sí misma por la conductora.

Magaly Medina también reveló haber contactado con fuentes cercanas a la pareja, quienes afirmaron que Rodrigo Cuba habría dejado la casa que compartía con Ale Venturo y estaría residiendo en el hogar de su madre. Estas declaraciones añaden más peso a las suposiciones sobre la separación.

En medio de toda esta incertidumbre, el último post de Ale Venturo en la plataforma de TikTok parece confirmar los problemas en su relación. La empresaria compartió un audio en el que se menciona cómo es cuando una pareja comienza a desenamorarse y se plantea la necesidad de dejar atrás una relación fallida. “Es bueno saber cuando irse, no te quedes en donde ya no te quieren tener, donde te empiezan a tratar mal, en donde ya no tienen tiempo para ti”, se escucha en el clip.

Si bien los protagonistas no han brindado una confirmación oficial, todas estas pruebas sugieren que Ale Venturo y Rodrigo Cuba estarían enfrentando dificultades en su relación amorosa. Además, la situación se complica aún más al considerar que tienen una hija en común, quien se encuentra en medio de esta situación de incertidumbre.