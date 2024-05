¿Quién es Karla Gálvez, a qué se dedica y por qué ha sido tendencia en las últimas horas?

Durante los últimos días, Miguel Trauco se encuentra generando noticias en el mundo del espectáculo debido a los conflictos que tiene con su expareja y madre de sus pequeños, Karla Gálvez. La modelo salió a declarar a un medio local que sufrió ataques físicos y psicológicos por parte del defensa nacional, calificándolo también de ser un padre ausente para sus dos menores hijos.

¿QUIÉN ES KARLA GÁLVEZ?

Karla Vanessa Gálvez Flores es una tripulante de cabina que desde muy joven tuvo pasión por la aviación, estudiando en la reconocida escuela de pilotos y aviación comercial ‘Professional Air’; además, suele desempeñarse como modelo en diferentes pasarelas.

Asimismo, tiene gran presencia en las redes sociales, donde comparte con todos sus seguidores su día a día acerca de su desarrollo profesional y personal, más aún por haber finalizado su relación con Miguel Trauco, quien tiene dos menores hijos con ella.

Karla Gálvez logró finalizar su carrera satisfactoriamente en julio de 2023, en el cual no dudo en agradecer a sus padres e hijos por todo el apoyo incondicional que recibió durante todo este tiempo. Por ahora, la influencer está comprometida con el cantante Franck Mendoza ya que ambos decidieron compartirlo mediante sus redes sociales mostrando los respectivos anillos.

¿POR QUÉ KARLA GÁLVEZ DENUNCIÓ PÚBLICAMENTE A MIGUEL TRAUCO?

Kala Gálvez salió a declarar en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para contar detalles íntimos de la relación que mantuvo con Miguel Trauco y aclarar todas las publicaciones que realizó a través de su Instagram. La modelo sostuvo que el futbolista no estaría priorizando a sus hijos y enfocándose en otras cosas personales. Además, reveló que durante la relación, ella fue víctima de ataques por parte del deportista.

“Siempre es así, por eso estoy cansada, por eso estoy sentada aquí, para hacer valer los derechos de mis hijos (…) Yo diría que él es un padre totalmente ausente, con el dinero puede ser cumplido, pero como padre, una porq***. Insultos, ya sea por él, ya sea por él estoy aquí. Piensa que tener un hijo era un negocio, siempre han sido insultos así. Él sabe muy bien que esos han sido sus insultos. En algunas ocasiones, sí (le fue infiel)”, dijo Gálvez.

Luego, la tripulante siguió narrando más de lo vivido con Trauco, incluso confesó que el defensa de la selección peruana le lanzó un vaso en la cara, pero aún así lo perdonaba. “(Hubo) jaloneos, algunas veces. Una vez me lanzó un vasito en mi cara, no recuerdo dónde exactamente, pero se rompió, me salió sangre. Lo perdonaba en su momento, pero siempre estaba en mi cabeza que en algún momento tenía que dejar todo y pensar en mis hijos”, agregó.

De esta manera, tras escuchar las declaraciones de Karla, la producción de Magaly Medina trató de comunicarse con Miguel Trauco, pero no obtuvo respuesta ya que solo su representante, José Chacón, atendió la llamada y mencionó que no sabe nada del tema personal del jugador de 31 años.

¿QUÉ DIJO MIGUEL TRAUCO SOBRE LAS DECLARACIONES DE KARLA GÁLVEZ?

El conductor de un programa de entretenimiento, Francisco Arévalo, publicó una supuesta conversación de WhatsApp con Miguel Trauco, en el cual mencionaba que le pasa $5,300 dólares todos los meses a Karla Gálvez para sus dos menores hijos.

“Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé de que me agarren de gil. Ella dice que no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene, Tantas madres solteras que les dan S/ 1,000 de pensión y viven tranquilas. Sin embargo, a la señora $5,300 mensuales no es suficiente”, escribió.