Kris Wu, un popular cantante e ícono de la cultura pop del continente asiático fue condenado en China a más de 10 años de prisión, dejando a sus seguidores sorprendidos. La historia ha traspasado las fronteras y se ha popularizado rápidamente. Es por ello que en esta nota te contaremos quién es este peculiar personaje y por qué motivo fue condenado a pasar más de una década en una cárcel.

QUIÉN ES KRIS WU

Kris Wu es un rapero, cantautor y actor que inició su carrera en febrero de 2015 al protagonizar la película Somewhere Only We Know, lo que le llevó a ser reconocido y actuar en diversas películas taquilleras, tales como Mr. Six y Journey to the West: The Demons Strike Back, dos de las películas que fueron un éxito en China.

A finales de 2015, Kris Wu lanzó su primer sencillo como solista, «Bad Girl». Al año siguiente, hizo su debut como modelo en las pasarelas del desfile de invierno de Burberry en Londres.

Se hizo popular al debutar como miembro de EXO en abril de 2012, convirtiéndose en un integrante inactivo el 14 de mayo de 2014 después de demandar a la agencia del grupo, SM Entertainment.

El 21 de julio de 2016, Kris Wu oficialmente abandonó del grupo tras finalizar su disputa con la SM.

POR QUÉ KRIS WU FUE CONDENADO A 10 AÑOS DE PRIISIÓN EN CHINA

Según información de la agencia EFE, el popular cantante y actor sino-canadiense Kris Wu fue condenado este viernes a 13 años de cárcel por violación y por “formar un grupo para participar en actividades promiscuas”, informó hoy un tribunal de Pekín.

El juzgado dictaminó que, a finales de 2020, Wu “forzó a tres mujeres ebrias a mantener relaciones sexuales” y, en 2018, organizó, junto con otros cómplices, “actividades promiscuas grupales” con dos mujeres.

La vista para la sentencia contó con la presencia de funcionarios del Consulado de Canadá, país al que Wu será extraditado tras cumplir su condena, señaló el tribunal.

Wu se vio envuelto en un escándalo que estalló a finales de julio del año pasado, cuando la estudiante e influente Du Meizhu denunció, en una entrevista con el portal de noticias local NetEase, que Wu la había violado hacía tres años, cuando ella tenía 17.

Du acusó al cantante de engañar a jóvenes que querían convertirse en actrices y de emborracharlas para mantener relaciones sexuales con ellas.

Poco después, más de diez marcas con las que colaboraba Wu rompieron lazos con él, entre las que se encuentran la plataforma de emisión de música Yunting o la compañía de productos cosméticos Kans.

El caso de Wu puso en el candelero al movimiento ‘#MeToo’ en China, país en el que no arraigó en parte debido a la dificultad que plantea el sistema legal para demostrar las denuncias de acoso sexual.

En el último año, casos de violencia contra las mujeres como el de un vídeo que mostraba a una mujer encadenada del cuello en un área rural de la provincia de Jiangsu (este) y la paliza a mujeres en un restaurante de la ciudad de Tangshan (norte) despertaron la indignación de la población, parte de la cual demanda una mayor protección a mujeres y niños, tema que estuvo presente en la reunión del Legislativo chino el pasado marzo.

La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales. A nivel mundial, solo el 40 % de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.