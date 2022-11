Investigadores en China desarrollaron lo que sería el primer avión con motor de ondas de detonación hipersónica capaz de viajar a 9 veces la velocidad del sonido usando kerosene como combustible.

A principios de 2022, los científicos han conducido varias pruebas de funcionamiento del avión hipersónico en el túnel de choque JF-12 de Beijing con resultados exitosos. El avión alcanza una velocidad Mach 9, es decir, aproximadamente 10.735 km/h. La nave opera con kerosene, un combustible barato comparado con el que suele usarse para este tipo de aviones, el hidrógeno.

El avión fue desarrollado por el equipo de investigadores liderado por Liu Yunfeng, ingeniero senior del Instituto de Mecánica, Academia de Ciencias de China. “No se habían hecho públicos antes los resultados de las pruebas de [motores de detonación hipersónica que utilizan] kerosene de aviación”, escribieron en su artículo académico en Journal of Experiments in Fluid Mechanics.

El motor de detonación funciona desencadenando una serie de explosiones, las cuales liberan más energía que una combustión convencional pero con la misma cantidad de combustible.

China probó con éxito su avión hipersónico en el túnel de choque JF-12 en Beijing. (Foto: Instituto de Mecánica, Academia de Ciencias de China)

Primer avión hipersónico con kerosene

El equipo de Liu no es el primero en procurar un motor de detonación que utilice kerosene, pero otros científicos se topaban con el desafío de encender kerosene rápido y en aire extremadamente caliente. En su lugar, utilizaban hidrógeno como combustible, el cual es más riesgoso y costoso.

Sin embargo, a Liu y sus colegas se les ocurrió una solución para reemplazar el hirógeno por kerosene: añadir una especie de protuberancia en la entrada de aire del motor, la cual facilitaba la ignición del kerosene. Conforme el aire caliente y el combustible golpeaban la protuberancia, se producían las ondas de choque.

El motor del avión de Liu usa kerosene RP-3, el cual es uno fácil de encontrar en aeropuertos chinos, según el medio South China Morning Post.

El gobierno Chino tiene planes para los aviones hipersónicos: quieren formar una flota con naves capaces de transportar pasajeros a cualquier parte del globo en una hora o dos.