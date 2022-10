Quiénes califican para la Lotería de visas 2024 en Estados Unidos

El Departamento de Estado abrió este miércoles el período de inscripción para la lotería de visas para el año fiscal 2024, por lo que se sortearán hasta 55.000 visas para emigrar de forma legal a Estados Unidos. De tal modo, no hay ningún costo para registrarse en el programa DV.

Los solicitantes que sean seleccionados en el programa tendrán que cumplir con ciertos requisitos simples pero rigurosos. El Departamento de Estado determina a los seleccionados al azar. El Departamento de Estado distribuye las visas entre seis regiones geográficas, y ninguna nación puede recibir más de 7% de los DV disponibles en cualquier año.

¿QUÉ PAÍSES CALIFICAN PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE LOTERÍA DE VISAS 2024?

Los países que califican son los siguientes: Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago y Uruguay.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN TENER LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL SORTEO DE LOTERÍA DE VISAS 2024?

Haber nacido en uno de los países participantes o que el cónyuge haya nacido en un país participante o ser hijo de un padre nacido en un país que califique.

Cumplir con los requisitos de educación o trabajo, como educación secundaria o su equivalente.

Sino debe tener dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que requiere al menos dos años de formación o experiencia para realizar.

FRAUDE O ESTAFA PARA LA INSCRIPCIÓN DEL SORTEO DE VISAS 2024

El DOS recomienda a tener cuidado con posibles correos electrónicos de sitios web que intentan engañarlo para que envíe dinero o entregue su información personal.

Además, es posible que se le solicite que pague los formularios y la información sobre los procedimientos de inmigración, de los cuales todos están disponibles de forma gratuita en el sitio web del Departamento de Estado, travel.state.gov, o a través de la embajada de EEUU o sitios web del consulado.

Por lo tanto, las organizaciones o sitios web quizás podrían intentar robar todo su dinero cobrando tarifas por servicios relacionados con DV. Si logra enviar dinero a una de estas organizaciones o sitios web no gubernamentales, probablemente nunca lo vuelva a ver. Asimismo, no envíe cualquier tipo de información personal a estos sitios web, ya que se puede utilizar para realizar fraude o robo de identidad.