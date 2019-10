Un plan de negocios es un documento que permite al empresario tener un panorama amplio del mercado y así poder realizar la planificación estratégica de un negocio determinado. Esta hoja de ruta nos permite, además, conocer la viabilidad y rentabilidad de un negocio antes de ponerlo en marcha. Una de sus principales ventajas es que puede ser aplicable tanto a grandes empresas como a pequeños negocios.

Sea cual sea el tu emprendimiento, hacer un plan de negocio es importante para atraer inversiones. Muchos expertos recomiendan realizarlo antes que cualquier otra cosa. El primer paso, entonces, será realizar el resumen ejecutivo, que es en términos generales tu primera arma de ventas.

Entreprenur señala que “a la hora de enfrentar a un potencial inversionista o a un banco debes aprender a seducir y a generar expectativas positivas sobre tu proyecto”. Entonces, el resumen ejecutivo debe ser atractivo, contener los puntos esenciales y que le permita al futuro inversionista comprobar que puede ser un negocio rentable en el que puede poner su dinero sin ningún problema.

En ese sentido, el portal especializado en empresas nos brinda unos consejos claves para realizar un correcto resumen ejecutivo que impacte y atraiga a los posibles inversionistas.

HAZ UN RESUMEN VISUAL

El resumen ejecutivo debe ser lo suficientemente extenso como para explicar tu proyecto en todas sus dimensiones, pero lo bastante breve para que la persona que lo leo no se canse rápido. Además, el texto debe invitar a leer el resto. Lo más importante: debe estar diseñado visualmente, de tal forma que el inversionista pueda ‘escanear’ el texto y darse cuenta al primer vistazo de qué se trata el proyecto.

Entonces, ¿cómo hacerlo? Comienza a estructurar muy bien qué dirá cada título y subtítulo dentro del texto y qué destacar en negrita. Arma un ‘flujo ideas’ de tal forma que puedas priorizar qué es lo más importante.

Comienza a estructurar muy bien qué dirá cada título y subtítulo dentro del texto y qué destacar en negrita. (Pixabay)

HAZLO BREVE Y CLARO

Para diseñar una óptima estructura visual debes analizar en detalle qué quieres decir y presentar con certeza tus argumentos más fuertes. Evita ser repetitivo, pero asegúrate que la persona que leerá entienda el punto con solo una lectura breve. El único objetivo es entregar un mensaje claro y potente en forma directa y visual.

Tu resumen ejecutivo debe responder al menos tres conceptos clave:

• Cuál es tu negocio.

• Cómo se opera el negocio.

• Cómo se genera dinero y se obtienen las utilidades.

SI NO ERES VISUAL, PIDE AYUDA

Entreprenur señala que solo hay una oportunidad para causar una primera buena impresión. Si ya tienes claro qué vas a decir y cómo te gustaría presentarlo, busca el modelo que mejor se adapte a tu proyecto. Busca desde los colores de la tipografía y el fondo de la hoja, hasta el diseño general de la presentación.

Si tus talentos no van por el lado visual, no dudes en pedir ayuda. Para realizar un plan de negocio y un resumen ejecutivo destinas muchas horas de tu día. Entonces, si ya lo hiciste todo, invertir un poco más no debe ser un problema. Busca la colaboración de un profesional en diseño gráfico.