Los ministerios del Interior y Defensa recordaron a la ciudadanía que las reuniones de carácter familiar y social de cualquier índole están totalmente prohibidas durante el estado de emergencia en el país. Esta medida busca evitar la concentración con personas que no viven en el mismo domicilio y con ello la propagación del COVID-19.

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, gran parte de los contagios se daría a través de las reuniones familiares, decisión que motivó que se decrete la inmovilización social obligatoria los domingos. El país ya registra medio millón de infectados y 25 mil fallecidos a causa del coronavirus.

“Existe un alto riesgo de contagio de coronavirus si se promueven reuniones familiares o de amigos que no usen mascarillas ni respeten el distanciamiento social”, indicó el especialista del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco.

¿La Policía podrá intervenir si se realizan reuniones familiares?

Sí. En el pronunciamiento del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, se detalla que la Policía Nacional tiene la facultad para intervenir en las viviendas y/o locales donde se incumpla lo dispuesto y que se denunciará penalmente a los infractores.

El ministro del Interior, Jorge Montoya, remarcó que el derecho a inviolabilidad del domicilio se encuentra restringido, por lo que los agentes de la PNP están facultados por ley para ingresar, incluso por la fuerza, a aquellas viviendas donde se detecte aglomeración de personas o reuniones de carácter familiar y social. “Vamos a actuar con energía, pero, como ya me escucharon, sin abusar”, indicó.

¿Las reuniones familiares están prohibidas solo los domingos?

No. Las reuniones sociales o familiares con personas que no viven en la misma vivienda están prohibidas todos los días, no solo los domingos de inmovilización social. El titular del Ministerio del Interior fue claro en asegurar que se aplicarán las multas correspondientes.

¿Y qué papel cumplirán las Fuerzas Armadas?

Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional a controlar el distanciamiento social y el aforo en los centros de abasto, paraderos de transporte público y entidades financieras, y especialmente el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos para evitar la propagación del virus.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, informó que “se verá a las Fuerzas Armadas durante el toque de queda, de manera particular en las zonas donde se ha detectado mayor incidencia de reuniones familiares como fiestas de 15 años o aglomeraciones”.

¿Desde cuándo rige la inmovilización obligatoria de los domingos?

Según el Decreto Supremo 139-2020-PCM, publicado el pasado miércoles 12 de agosto en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se restablece la inmovilización social obligatoria los días domingo en todo el país a partir de este 16 de agosto.

Los domingos solo podrán circular las personas y vehículos para los servicios de abastecimiento de alimentos y medicinas, servicios funerarios, transporte de carga y mercancía, medios de comunicación, empresas de seguridad, transporte de salud, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, personal y servicio de farmacias y restaurantes autorizados para realizar envíos a domicilio (delivery).

VIDEO RECOMENDADO

Conoce las restricciones a ejecutarse desde este domingo

Conoce las restricciones a ejecutarse desde este domingo